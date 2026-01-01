Напідпитку побив колишню дружину: як суд покарав чоловіка з Волині
Сьогодні, 08:20
На Волині судили чоловіка, який напідпитку побив колишню дружину.
Про це пише Район.Горохів з посиланням на рішення суду, оприлюдненого 11 лютого.
Чоловік 5 січня 2026 року о 17:30, перебуваючи за місцем проживання, вчинив домашнє насильство фізичного характеру відносно колишньої дружини.
Чоловік її шарпав за верхній одяг та наніс декілька ударів в зону тулуба, внаслідок чого була завдана шкода фізичному здоров'ю. Цим він вчинив правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 173-2 КУпАП.
Обвинувачений на судове засідання не з'явився з невідомих суду причин.
З рапорту начальника відділення поліції №2 міста Горохів відомо, що 5 січня 2026 року о 17:36 на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що колишній чоловік в стані алкогольного сп'яніння вчиняє домашнє насильство фізичного характеру, а саме, наніс декілька ударів руками в область тулуба.
Суддя постановила визнати чоловіка винним та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 510 гривень.
Також стягнути з чоловіка в користь держави 665 гривень 60 копійок судового збору.
Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.
Постанова може бути оскаржена протягом десяти днів з дня винесення постанови шляхом подачі апеляційної скарги до Волинського апеляційного суду через Горохівський районний суд Волинської області.
