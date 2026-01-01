Слова, які дратують банки: за що можуть заблокувати рахунок

У Мережі почали з’являтись повідомлення про те, що банки блокують рахунки українців через «підозрілі» слова в призначенні платежу.Річ у тім, що люди по-різному формулюють призначення переказів. А тому рукописний або автоматично згенерований текст іноді матиме слова, які випадково збігатимуться з «чорним списком».Про п’ять формулювань, які найчастіше привертають увагу банків і можуть створити проблеми з доступом до коштів, розповіла виданню Новини LiVE фінансова консультантка Людмила Сандига.До таких слів належать такі, що пов’язані з ризиковими послугами або Якщо це подарунок — «можете вказати це».Водночас, якщо ви повертаєте борг і напишете про це в призначенні платежу, то можуть виникнути запитання.Якщо переказ відправляється фізичній особі (окрім ФОПів), варто уникати формулювань «оплата за товар"/"оплата за послугу». Адже, пояснюється, такі платежі можливо приймати лише на рахунок підприємця.Фраза"на продукти» або «на лікування»Такі формулювання не чіткі. Фінмоніторинг не розуміє, що саме ви оплачуєте, а податкова може трактувати це як дохід.Фраза «оплата за послуги/консультації»Подібні формулювання є прямими ознаками підприємницької діяльності. Якщо отримувач платежу не є ФОПом, податкова може визнати переказ незадекларованим доходом.Таких фраз краще уникати, якщо відсутній договір або статус ФОПа. Якщо переказ є поверненням боргу чи витрат, треба так і вказувати у призначенні платежу.