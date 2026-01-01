Курс валют на 15 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 42,99 (-4 коп.)



Курс євро

1 євро — 51,03 (-17 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 12,10 (-5 коп.)

