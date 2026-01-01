Курс валют на 15 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на неділю, 15 лютого. Вартість долара США знизилася на 4 копійки і становить 42,99 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 17 копійок) та злотого (втратив 5 копійок).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 42,99 (-4 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,03 (-17 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,10 (-5 коп.)
