15 лютого на Волині: гортаючи календар

День народження 15 лютого у колишнього начальника відділу інформаційного забезпечення діяльності Волинської обласної ради(на фото) та колишнього прес-секретаря Луцького прикордонного загонуТакож сьогодні святкує день народження науковець та журналістВітаємо їх зі святом, бажаємо здоров’я, радості від життя та достатку.Щорічно 15 лютого в Україні відзначається День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Ця пам’ятна дата приурочена до роковин виведення радянських військ з Афганістану у 1989 році.Афганська війна (1979-1989) була останньою з великих імперських авантюр Радянського Союзу та стала однією з вагомих причин його краху. 15 лютого 1989 року останній радянський солдат залишив афганську землю — війна була програна а через два роки не стало і імперії.Також 15 лютого 1995 року була заснована газета «Досвітня зоря», яка тепер виходить під назвою «Волинська газета».