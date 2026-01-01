В Україні стало менше відключень світла. Шмигаль назвав причину

Підвищення граничних цін на спотовому ринку електроенергії дало змогу залучити додатково близько 1 ГВт імпортної потужності та спрямувати вивільнений ресурс на потреби населення.Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль, пише Forbes.За його словами, після рішення НКРЕКП щодо підвищення прайс-кепів імпорт електроенергії суттєво зріс.Орієнтовно 1 ГВт потужності наразі покриває потреби бізнесу, що дозволяє зменшити навантаження на внутрішню генерацію та забезпечити додаткові обсяги електроенергії для побутових споживачів.Міністр наголосив, що одним із ключових завдань перегляду прайс-кепів було саме збільшення доступного ресурсу для населення. Завдяки імпорту вдалося скоротити обмеження електропостачання на 1-1,5 черги.Нагадаємо, експорт електроенергії у січні 2026 року був повністю відсутній. Загалом експорт не здійснюється з 11 листопада 2025 року, що додатково підкреслює критичну роль імпорту для балансування енергосистеми.Додамо, що НКРЕКП підвищила прайс-кепи на короткострокових сегментах ринку з 17 січня 2026 року, на добу постачання 18 січня. У результаті верхній прайс-кеп на всі години на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку було підвищено до 15 000грн/МВт·год.