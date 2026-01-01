На війні загинув Герой з Волині Олександр Нагалюк
Сьогодні, 21:12
На війні загинув захисник із села Білин Ковельської громади Нагалюк Олександр Володимирович (08.07.1991 р.н.).
Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
Молодший сержант танкової роти танкового батальйону Олександр Нагалюк загинув 9 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новофедорівка Покровського району Донецької області.
Прощання із захисником відбудеться у неділю, 15 лютого, за наступним порядком:
13:00 – служба в церкві Різдва Пресвятої Богородиці (с. Білин);
13:30 – громадянська панахида на подвір’ї церкви.
Поховають бійця на кладовищі у селі Білин.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя.
