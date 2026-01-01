На війні загинув Герой з Волині Олександр Нагалюк

На війні загинув захисник із села Білин Ковельської громади Нагалюк Олександр Володимирович (08.07.1991 р.н.).

Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.

Молодший сержант танкової роти танкового батальйону Олександр Нагалюк загинув 9 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новофедорівка Покровського району Донецької області.

Прощання із захисником відбудеться у неділю, 15 лютого, за наступним порядком:

13:00 – служба в церкві Різдва Пресвятої Богородиці (с. Білин);
13:30 – громадянська панахида на подвір’ї церкви.

Поховають бійця на кладовищі у селі Білин.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя.

