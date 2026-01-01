На війні загинув Герой з Волині Олександр Нагалюк

Нагалюк Олександр Володимирович (08.07.1991 р.н.).



Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.



Молодший сержант танкової роти танкового батальйону Олександр Нагалюк загинув 9 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новофедорівка Покровського району Донецької області.







Прощання із захисником відбудеться у неділю, 15 лютого, за наступним порядком:



13:00 – служба в церкві Різдва Пресвятої Богородиці (с. Білин);

13:30 – громадянська панахида на подвір’ї церкви.



Поховають бійця на кладовищі у селі Білин.



Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя.



