Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 15 лютого
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 15 лютого.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 15 лютого

Хмарно. Вночі невеликий сніг, вдень значний сніг. Слабка хуртовина. Ожеледиця. Місцями снігові замети.

Вітер північно-східний 7-12 м/с.

Температура протягом доби 3-8⁰ морозу.

