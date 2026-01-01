Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 15 лютого
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 15 лютого.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 15 лютого
Хмарно. Вночі невеликий сніг, вдень значний сніг. Слабка хуртовина. Ожеледиця. Місцями снігові замети.
Вітер північно-східний 7-12 м/с.
Температура протягом доби 3-8⁰ морозу.
