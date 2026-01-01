Мирна угода тільки з дозволу народу: Зеленський назвав можливі терміни референдуму

Мирна угода тільки з дозволу народу: Зеленський назвав можливі терміни референдуму
Президент України Володимир Зеленський заявив, що мирна угода має бути прийнятною для українців. За його словами, референдум може відбутися вже через кілька місяців.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський заявив в інтерв'ю The Atlantic.

За словами президента, військово-політичне керівництво країни не заперечує проведення референдуму щодо мирної угоди з РФ.

"Референдум мав би величезну силу в плані гарантування безпеки України, тому що я впевнений, що весь світ визнав би референдум, якби він був проведений належним чином", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що якщо буде реальний компроміс з країною-агресоркою, всенародний референдум може відбутися вже через кілька місяців.

Він також прокоментував можливість проведення референдуму одночасно з президентськими виборами. Зеленський вважає, що такий крок міг би підвищити явку та надати процедурі додаткової легітимності.

Чутки про вибори в Україні

Нагадаємо, питання президентських виборів в Україні кілька місяців тому порушив президент США Дональд Трамп.

В середу, 11 лютого, видання Financial Times написало про те, що Володимир Зеленський нібито може оголосити дату виборів і референдуму за мирним планом США 24 лютого - у річницю повномасштабного вторгнення росіян.

За даними журналістів, США нібито вимагають, щоб вибори та референдум в Україні відбулися до 15 травня. Пізніше президент України назвав оголошення про вибори в річницю повномасштабного вторгнення РФ "дурною ідеєю".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Зеленський, Путін, війна, референдум
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мирна угода тільки з дозволу народу: Зеленський назвав можливі терміни референдуму
Сьогодні, 18:04
У Луцьку зберігається стабільний пасажиропотік у громадському транспорті
Сьогодні, 17:08
Лучанка 8 місяців не може отримати компенсацію на відновлення житла після обстрілу РФ
Сьогодні, 16:03
Скільки коштують домашнє молоко, сир та масло на ринку у Луцьку: огляд цін
Сьогодні, 15:18
Коли турбота про серце стає звичною частиною дня
Сьогодні, 14:45
Медіа
відео
1/8