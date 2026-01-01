Мирна угода тільки з дозволу народу: Зеленський назвав можливі терміни референдуму
Сьогодні, 18:04
Президент України Володимир Зеленський заявив, що мирна угода має бути прийнятною для українців. За його словами, референдум може відбутися вже через кілька місяців.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський заявив в інтерв'ю The Atlantic.
За словами президента, військово-політичне керівництво країни не заперечує проведення референдуму щодо мирної угоди з РФ.
"Референдум мав би величезну силу в плані гарантування безпеки України, тому що я впевнений, що весь світ визнав би референдум, якби він був проведений належним чином", - сказав він.
Зеленський підкреслив, що якщо буде реальний компроміс з країною-агресоркою, всенародний референдум може відбутися вже через кілька місяців.
Він також прокоментував можливість проведення референдуму одночасно з президентськими виборами. Зеленський вважає, що такий крок міг би підвищити явку та надати процедурі додаткової легітимності.
Чутки про вибори в Україні
Нагадаємо, питання президентських виборів в Україні кілька місяців тому порушив президент США Дональд Трамп.
В середу, 11 лютого, видання Financial Times написало про те, що Володимир Зеленський нібито може оголосити дату виборів і референдуму за мирним планом США 24 лютого - у річницю повномасштабного вторгнення росіян.
За даними журналістів, США нібито вимагають, щоб вибори та референдум в Україні відбулися до 15 травня. Пізніше президент України назвав оголошення про вибори в річницю повномасштабного вторгнення РФ "дурною ідеєю".
