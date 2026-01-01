Лучанка 8 місяців не може отримати компенсацію на відновлення житла після обстрілу РФ





Як розповіла Іванна Романюк, під час обстрілу в ніч на 6 червня була в цій квартирі. У ній пошкоджені дах та стіни. Спеціальна комісія при Луцькій міській раді торік у червні визнала помешкання обмежено придатним для проживання.



«Там були дірки до даху. Можна було зірки рахувати. І нічого зробити не можемо, того що будинок потребує капітального ремонту, особливо дах. Бо там балки побиті, зробили б дах, то можна було б вже починати якось ремонтувати своє житло, але наразі це неможливо», — розповідає Іванна Романюк.



Луцька міська рада виплачує по 14 тисяч гривень на оренду житла мешканцям зруйнованих будинків на вулицях Стрілецькій та Озерецькій. Іванна Романюк говорить, цієї допомоги не отримує — її квартиру комісія визнала придатною для проживання.



Зараз жінка мешкає у батьків. За власний кошт вона накрила пошкоджений дах плівкою та тирсоплитами, аби до помешкання не затікала вода. Окрім того, щомісяця сплачує орієнтовно дві тисячі гривень за комунальні послуги у квартирі, у якій, фактично, каже, жити неможливо.



«Зробили от стелю для того, щоб можна було включити опалення, щоб просто не поцвіли стіни за зиму», — каже Іванна Романюк.



Після обстрілу мешканці будинку на вулиці Стрілецькій, 65 створили об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а міська рада розробила проєктно-кошторисну документацію. Тоді подалися на програму «ВідбyдовиДІМ», яку фінансує Фонд енергоефективності, розказує Іванна. Втім остаточного рішення щодо фінансування будинку досі немає.



«Це дуже важко, коли ти мав своє житло, ніби жив. В тебе вже тут якесь своє таке стале життя, а в тебе за один день це все просто забрали. Я нікого не звинувачую, нікого в місті. Я звинувачую тільки росіян. Хочеться повернути своє житло назад», — говорить Іванна Романюк.



Зараз проєктна документація готова, каже начальник управління капітального будівництва Луцькради Василь Ліщук. Також з місцевого бюджету оплачене виготовлення проєктів та експертизи. Про яку суму йдеться, Василь Ліщук не озвучив.



Будівельно-відновлювальні роботи мають відбуватися за кошт Фонду енергоефективності та частково міської ради. У якому співвідношенні — поки невідомо. Аналогічна ситуація і з іншими сімома найбільш пошкодженими будинками на вулицях Стрілецькій та Озерецькій.



«Коли фонд на початку нам обіцяв буквально за місяць справитися з обробленням документів і ми досить швидко будемо мати фінансування для відновлення цих об'єктів, то, на жаль, після цього дуже багато було обстрілів і на сьогодні просто фонд фізично не справляється з обробленням документів. Тому затягнувся цей процес», — розповів керівник управління капітального будівництва Луцької міської ради Василь Ліщук.



Коли саме Фонд енергоефективності озвучить остаточні суми на капітальний ремонт луцьких будинків — поки невідомо, каже Василь Ліщук.



У пресслужбі Фонду енергоефективності повідомили, що перші заявки від мешканців будинку на вулиці Стрілецькій, 65 надійшли на початку грудня 2025 року. Їх розгляд триває місяць. Під час аналізу документів фахівці виявили зауваження щодо переліку робіт, які планували профінансувати.



У поданих документах йшлося про повний капітальний ремонт «під ключ», тоді як програма передбачає фінансування конкретних робіт — передусім тих, що відновлюють цілісність конструкцій і дають можливість мешканцям розпочати відновлення квартир.



«Грантові договори можуть бути підписані одразу після усунення зауважень та погодження переліку робіт, які відповідають умовам програми», — повідомили у преслужбі Фонду енергоефективності.



Також у фонді зазначили, що максимальний розмір гранту на один будинок — до 10 мільйонів гривень. Пріоритетними є критично необхідні роботи, які забезпечують безпечність будівлі та повернення людей до житла. Оздоблювальні та внутрішні роботи в окремих квартирах програма не фінансує.

