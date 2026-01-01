Скільки коштують домашнє молоко, сир та масло на ринку у Луцьку: огляд цін





Журналісти



Ціна на незбиране коров'яче молоко в середньому становить 40–45 гривень за літр. Вартість сметани залежить від якості та жирності, на ринку її продають від 80 до 110 гривень, але варто врахувати, що сепараторна дорожча.



«Чим жирніший продукт, тим він дорожчий. Це стосується як сметани так і домашнього сиру», — розповіла продавчиння Людмила.



Домашній сир (творог) нині пропонують за ціною від 120 до 150 гривень за кілограм. Однією з найдорожчих позицій серед молочних продуктів на ринку залишається вершкове масло. Його вартість коливається в межах 450–480 гривень за кілограм.

