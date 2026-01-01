Відомі волиняни на наліпках «Love is…»: підбірка від ВолиньPost
Сьогодні, 14:26
14 лютого українці традиційно відзначають День святого Валентина — тепле й романтичне свято, присвячене коханню, любові та щирим почуттям.
З цієї нагоди журналісти ВолиньPost підготували тематичну підбірку наклейок «Love is…» за участі відомих лучан, волинян, які добре знайомі мешканцям регіону.
За допомогою можливостей штучного інтелекту ми згенерували зображення знаних в області людей у стилі популярних у всьому світі наліпок.
Прості сюжети та короткі фрази про кохання зробили ці наліпки культовими, а тепер вони отримали нове звучання в сучасному форматі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
З цієї нагоди журналісти ВолиньPost підготували тематичну підбірку наклейок «Love is…» за участі відомих лучан, волинян, які добре знайомі мешканцям регіону.
За допомогою можливостей штучного інтелекту ми згенерували зображення знаних в області людей у стилі популярних у всьому світі наліпок.
Прості сюжети та короткі фрази про кохання зробили ці наліпки культовими, а тепер вони отримали нове звучання в сучасному форматі.
Любов — це вирощувати хліб для людей.
Любов — це збирати допомогу для тих, хто тримає небо над нами.
Любов — це повернутися зі столиці на Волинь, щоб змінювати її на краще.
Любов — це "піліть відосікі" кожен день та розбудовувати Струмівку
Любов — це бути поруч тоді, коли людям найбільше потрібна допомога.
Любов — це перетворювати складні папери на впевненість у завтрашньому дні.
Любов — це створювати мистецтво, яке звучить зі сцени й у серці.
Любов — це говорити по-справжньому, без масок
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Коли турбота про серце стає звичною частиною дня
Сьогодні, 14:45
Відомі волиняни на наліпках «Love is…»: підбірка від ВолиньPost
Сьогодні, 14:26
Хотів зупинити концерт біля Алеї героїв: судили військового з Волині за повідомлення про фейкове мінування
Сьогодні, 14:16
Як святкують день закоханих у Луцьку та що дарують
Сьогодні, 13:11