Відомі волиняни на наліпках «Love is…»: підбірка від ВолиньPost





З цієї нагоди журналісти ВолиньPost підготували тематичну підбірку наклейок «Love is…» за участі відомих лучан, волинян, які добре знайомі мешканцям регіону.



За допомогою можливостей штучного інтелекту ми згенерували зображення знаних в області людей у стилі популярних у всьому світі наліпок.



Прості сюжети та короткі фрази про кохання зробили ці наліпки культовими, а тепер вони отримали нове звучання в сучасному форматі.



Любов — це вирощувати хліб для людей.

Євген Дудка — аграрій, керівник групи компаній «Вілія»

Любов — це збирати допомогу для тих, хто тримає небо над нами.

Ольга Валянік — керівниця Благодійного фонду «Ангар»

Любов — це повернутися зі столиці на Волинь, щоб змінювати її на краще.

Роман Романюк — в. о. голови Волинської ОДА

Любов — це "піліть відосікі" кожен день та розбудовувати Струмівку

Олександр Князєв — забудовник

Любов — це бути поруч тоді, коли людям найбільше потрібна допомога.

Лариса Духневич — гендиректорка Медичного об’єднання Луцької міської територіальної громади

Любов — це перетворювати складні папери на впевненість у завтрашньому дні.

Тетяна Рачкова — нотаріуска, голова відділення НПУ у Волинській області

Любов — це створювати мистецтво, яке звучить зі сцени й у серці.



Любов — це говорити по-справжньому, без масок

Юрій Ричук — журналіст, автор ютюб-каналу



14 лютого українці традиційно відзначають День святого Валентина — тепле й романтичне свято, присвячене коханню, любові та щирим почуттям.

