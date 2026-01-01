Відомі волиняни на наліпках «Love is…»: підбірка від ВолиньPost

14 лютого українці традиційно відзначають День святого Валентина — тепле й романтичне свято, присвячене коханню, любові та щирим почуттям.

З цієї нагоди журналісти ВолиньPost підготували тематичну підбірку наклейок «Love is…» за участі відомих лучан, волинян, які добре знайомі мешканцям регіону.

За допомогою можливостей штучного інтелекту ми згенерували зображення знаних в області людей у стилі популярних у всьому світі наліпок.

Прості сюжети та короткі фрази про кохання зробили ці наліпки культовими, а тепер вони отримали нове звучання в сучасному форматі.

Любов — це вирощувати хліб для людей.


Любов — це збирати допомогу для тих, хто тримає небо над нами.


Любов — це повернутися зі столиці на Волинь, щоб змінювати її на краще.


Любов — це "піліть відосікі" кожен день та розбудовувати Струмівку


Любов — це бути поруч тоді, коли людям найбільше потрібна допомога.


Любов — це перетворювати складні папери на впевненість у завтрашньому дні.


Любов — це створювати мистецтво, яке звучить зі сцени й у серці.


Любов — це говорити по-справжньому, без масок


1/8