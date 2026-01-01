Хотів зупинити концерт біля Алеї героїв: судили військового з Волині за повідомлення про фейкове мінування





Пише



Згідно з матеріалами справи, інцидент стався 23 травня 2025 року на проспекті Шевченка у Вараші. Приблизно о 19:36 військовослужбовець з Волинської області зателефонував на спецлінію 102 та повідомив неправдиву інформацію про підготовку вибуху в Палаці культури імені Лесі Українки.



За результатами перевірки вибухових пристроїв, речовин чи інших небезпечних предметів у приміщенні та на території закладу не виявили.



В судовому засіданні чоловік визнав свою вину та розкаявся. Він пояснив, що приїхав із зони бойових дій і перебував там у відпустці. Разом із онукою прийшов до Алеї загиблих воїнів з портретами його побратимів. За словами обвинуваченого, вказана Алея розташована навпроти Палацу культури імені Лесі Українки. Він звернув увагу, що у приміщенні Палацу гучно лунала музика.



«У цей час його охопив гнів, що у період війни населення дозволяє собі проводити дозвілля поряд із портретами загиблих воїнів, тому він вирішив зупинити вказаний захід шляхом повідомлення в поліцію про замінування Палацу культури, а також перевірити належне реагування відповідних служб, які повинні приїздити за викликом про замінування», — йдеться у вироці Вараського міського суду.



Чоловік зателефонував не анонімно, а назвав своє прізвище, ім'я, по батькові та місце, де перебуває. Водночас працівники поліції попросили його залишатися на місці, що він і зробив. Через певний час працівники поліції приїхали, затримали чоловіка і повезли у відділ поліції, де він пояснив свій вчинок. Військовослужбовець просив суворо його не карати.



Суд визнав військового винним у «завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху». Обставинами, які пом`якшували покарання, чоловіка були каяття, сприяння розкриттю злочину, відсутність судимостей. Його звільнили від реального покарання та призначили рік іспитового строку. Також обвинувачений має сплатити 15 599 гривень за проведення експертиз. Рішення ще можна оскаржити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вараський міський суд визнав винним військовослужбовця з Волині у неправдивому повідомленні про замінування Палацу культури імені Лесі Українки у Вараші. Чоловік пояснив, що хотів зупинити гучний захід біля Алеї полеглих героїв, визнав провину та розкаявся. Суд призначив йому рік іспитового строку без реального позбавлення волі та зобов’язав сплатити витрати за експертизи.Пише Суспільне. Рівне , посилаючись на вирок Вараського міського суду від 6 лютого, який оприлюднили в Єдиному державному реєстрі судових рішень.Згідно з матеріалами справи, інцидент стався 23 травня 2025 року на проспекті Шевченка у Вараші. Приблизно о 19:36 військовослужбовець з Волинської області зателефонував на спецлінію 102 та повідомив неправдиву інформацію про підготовку вибуху в Палаці культури імені Лесі Українки.За результатами перевірки вибухових пристроїв, речовин чи інших небезпечних предметів у приміщенні та на території закладу не виявили.В судовому засіданні чоловік визнав свою вину та розкаявся. Він пояснив, що приїхав із зони бойових дій і перебував там у відпустці. Разом із онукою прийшов до Алеї загиблих воїнів з портретами його побратимів. За словами обвинуваченого, вказана Алея розташована навпроти Палацу культури імені Лесі Українки. Він звернув увагу, що у приміщенні Палацу гучно лунала музика.«У цей час його охопив гнів, що у період війни населення дозволяє собі проводити дозвілля поряд із портретами загиблих воїнів, тому він вирішив зупинити вказаний захід шляхом повідомлення в поліцію про замінування Палацу культури, а також перевірити належне реагування відповідних служб, які повинні приїздити за викликом про замінування», — йдеться у вироці Вараського міського суду.Чоловік зателефонував не анонімно, а назвав своє прізвище, ім'я, по батькові та місце, де перебуває. Водночас працівники поліції попросили його залишатися на місці, що він і зробив. Через певний час працівники поліції приїхали, затримали чоловіка і повезли у відділ поліції, де він пояснив свій вчинок. Військовослужбовець просив суворо його не карати.Суд визнав військового винним у «завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху». Обставинами, які пом`якшували покарання, чоловіка були каяття, сприяння розкриттю злочину, відсутність судимостей. Його звільнили від реального покарання та призначили рік іспитового строку. Також обвинувачений має сплатити 15 599 гривень за проведення експертиз. Рішення ще можна оскаржити.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію