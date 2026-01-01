Як святкують день закоханих у Луцьку та що дарують





Журналісти



Найчастіше містяни згадували квіти та солодощі. За словами опитаних, троянди або тюльпани залишаються найпопулярнішим варіантом, а до них додають шоколад чи невеликі подарункові набори.



«Головне це увага. Але квіти люблять всі, можна ще солодке щось».



Чимало пар планують провести вечір у кафе або ресторані. Дехто бронює столики заздалегідь, адже попит на 14 лютого традиційно зростає. Водночас частина лучан обирає домашній формат — спільну вечерю чи перегляд фільму.



Молодь частіше говорить про символічні подарунки — листівки, невеликі сувеніри або речі, пов’язані з інтересами коханої людини.



«Ми двоє працюємо, тому проведемо цей вечір вдома, за переглядом фільму», — розповіла студентка Віталіна.



Дехто з опитаних зазначає, що не надає святу великого значення, але використовує його як ще одну нагоду сказати теплі слова.



«Ми не купуємо нічого особливого. Просто проводимо час разом. Для нас це головне», — каже лучанин Андрій.



Водночас частина мешканців зізнається, що формат святкування цього року залежить від бюджету. У пріоритеті — невеликі, але продумані подарунки та спільні емоції.



Тож незалежно від вартості презентів, для більшості лучан День святого Валентина — це насамперед про увагу, турботу та час, проведений разом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Квіти, солодощі та вечері при свічках — класика 14 лютого залишається актуальною й цьогоріч. Та разом із традиційними валентинками лучани дедалі частіше обирають практичні або символічні подарунки.Журналісти ВСН запитали молодь, як вони планують відзначати День святого Валентина та чим тішитимуть близьких.Найчастіше містяни згадували квіти та солодощі. За словами опитаних, троянди або тюльпани залишаються найпопулярнішим варіантом, а до них додають шоколад чи невеликі подарункові набори.«Головне це увага. Але квіти люблять всі, можна ще солодке щось».Чимало пар планують провести вечір у кафе або ресторані. Дехто бронює столики заздалегідь, адже попит на 14 лютого традиційно зростає. Водночас частина лучан обирає домашній формат — спільну вечерю чи перегляд фільму.Молодь частіше говорить про символічні подарунки — листівки, невеликі сувеніри або речі, пов’язані з інтересами коханої людини.«Ми двоє працюємо, тому проведемо цей вечір вдома, за переглядом фільму», — розповіла студенткаДехто з опитаних зазначає, що не надає святу великого значення, але використовує його як ще одну нагоду сказати теплі слова.«Ми не купуємо нічого особливого. Просто проводимо час разом. Для нас це головне», — каже лучанинВодночас частина мешканців зізнається, що формат святкування цього року залежить від бюджету. У пріоритеті — невеликі, але продумані подарунки та спільні емоції.Тож незалежно від вартості презентів, для більшості лучан День святого Валентина — це насамперед про увагу, турботу та час, проведений разом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію