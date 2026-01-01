Курс валют на 14 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 14 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на суботу, 14 лютого. Вартість долара США знизилася на 4 копійки і становить 42,99 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 17 копійок) та злотого (втратив 5 копійок).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 42,99 (-4 коп.)

Курс євро
1 євро — 51,03 (-17 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 12,10 (-5 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Духовний рейс: чому намісник монастиря у Жидичині щонеділі працює водієм автобуса
Сьогодні, 12:14
Курс валют на 14 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
Чому сучасні батьки обирають практичний дитячий одяг замість великої кількості речей
Сьогодні, 10:45
Магнітні бурі: прогноз на 14 лютого
Сьогодні, 10:12
Морози повертаються: якою буде погода на Волині на вихідні
Сьогодні, 09:15
Медіа
відео
1/8