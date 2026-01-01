Курс валют на 14 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
Національний банк України встановив офіційний курс валют на суботу, 14 лютого. Вартість долара США знизилася на 4 копійки і становить 42,99 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 17 копійок) та злотого (втратив 5 копійок).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 42,99 (-4 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,03 (-17 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,10 (-5 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 42,99 (-4 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,03 (-17 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,10 (-5 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Курс валют на 14 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
Чому сучасні батьки обирають практичний дитячий одяг замість великої кількості речей
Сьогодні, 10:45
Магнітні бурі: прогноз на 14 лютого
Сьогодні, 10:12
Морози повертаються: якою буде погода на Волині на вихідні
Сьогодні, 09:15