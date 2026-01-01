Магнітні бурі: прогноз на 14 лютого
Сьогодні, 10:12
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 14 лютого 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У суботу, 14 лютого, очікується помірна сонячна активність, що спричинить лише незначні магнітні хвилювання.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.
