Магнітні бурі: прогноз на 14 лютого

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 14 лютого 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У суботу, 14 лютого, очікується помірна сонячна активність, що спричинить лише незначні магнітні хвилювання.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.

