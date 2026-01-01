У Луцьку через нерозчищений сніг ветеран на колісному кріслі не потрапив до аптеки

У Луцьку через нерозчищений сніг ветеран на колісному кріслі не потрапив до аптеки
У центрі Луцька ветеран не зміг потрапити до аптеки, через нерозчищений поруч із ґанком сніг. Про це повідомив ветеран і голова ГО «Зруш скелю» Євген Сивопляс, передає "Конкурент".

Активісти шукали функціональний підйомник і натрапили на аптеку на проспекті Волі, де підходи до платформи не почищені від снігу. Внаслідок цього, ветеран Олександр, який пересувався кріслом колісним, не зміг скористатися підйомником, щоб потрапити до аптеки.

«Формально платформа є, але фактично скористатися нею неможливо, адже доступ до неї заблокований снігом і льодом. Така ситуація знецінює саму ідею безбар’єрності: інфраструктура має бути не просто встановлена, а й постійно придатна до користування», – каже Сивопляс.

Нагадаємо, що нещодавно ще біля однієї з луцьких аптек ветеран на кріслі колісному мало не випав з підйомника.

Крім того, активіст наголосив у своєму дописі на необхідності вчасно очищати входи до установ:

«Доступність – це не про «для звіту», а про щоденну відповідальність. Закликаємо власників та відповідальні служби забезпечити належне утримання входів і підходів до елементів доступності. Безбар’єрність починається з простих речей – вчасно почиcтеного снігу».

