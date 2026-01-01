Морози повертаються: якою буде погода на Волині на вихідні





Про це журналістам



У суботу, 14 лютого буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів. Вітер західний 5-10 м/с. Температура впродовж доби від -3 до +2 градусів.



У неділю, 15 лютого також буде хмарно, вночі невеликий сніг, проте вдень помірний, місцями значний сніг. На дорогах очікується ожеледиця. Вітер північний 5-10 м/с. Температура впродовж доби 5-10 градусів морозу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цими вихідними мешканцям Волині варто готуватися до різкої зміни погоди. Якщо субота пройде відносно спокійно із хмарним небом та несуттєвими опадами, то вже в неділю область накриє хвиля похолодання.Про це журналістам ВСН повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.У суботу, 14 лютого буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів. Вітер західний 5-10 м/с. Температура впродовж доби від -3 до +2 градусів.У неділю, 15 лютого також буде хмарно, вночі невеликий сніг, проте вдень помірний, місцями значний сніг. На дорогах очікується ожеледиця. Вітер північний 5-10 м/с. Температура впродовж доби 5-10 градусів морозу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію