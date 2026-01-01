Ціни на цукор у світі впали до п’ятирічного мінімуму: в чому причина





Про це пише FT, передає



Стрімке падіння цін



Як зазначає видання, ціни на цукор на світовому ринку стрімко обвалилися. У Нью-Йорку вартість тростинного цукру впала нижче 14 центів за фунт — це вдвічі дешевше, ніж було наприкінці 2023 року. Люди в США та Європі почали відмовлятися від солодкого швидше, ніж очікували аналітики. А в інших країнах попит зростає надто повільно.



«Падіння споживання, або, точніше, швидкість його падіння, застало цукрову промисловість зненацька. З цими пептидами зараз відчувається, що більш розвинені ринки справді пережили суттєві зміни у споживанні», — зазначив Гурдев Гілл з брокерської компанії Marex.



Вплив препаратів GLP-1 на споживчий ринок



Як зазначає видання, препарати для схуднення активують гормони, що викликають відчуття ситості та пригнічують тягу до солодкого. Особливо вразливим ринок цукру робить те, що основне споживання солодощів зосереджене у вузькій групі платоспроможних клієнтів.



«На 20 відсотків найбагатших споживачів припадає близько 65 відсотків продажів таких продуктів, як печиво та морозиво. Якщо ці „суперкористувачі“ почнуть приймати препарати GLP-1, це призведе до нелінійного зниження продажів», — пояснив керівник аналітичного відділу торговця Чарнікова Стівен Гелдарт.



На тлі падіння попиту світове виробництво залишається стабільним — близько 180 млн тонн на рік. Оскільки фермери в Бразилії та Індії захищені державними програмами та не поспішають скорочувати посіви.



Протеїновий бум замість цукрового



У той час як ринок цукру переживає кризу, ціни на високобілкові продукти (зокрема сироватку) досягли рекордних висот. Лікарі рекомендують пацієнтам, які вживають препарати для схуднення, збільшувати споживання білка, щоб уникнути втрати м’язової маси. Це призвело до стрімкого зростання продажів. Ціни на сироваткові концентрати в США та Європі — майже рекордно високі. Продажі зернистого сиру у Великобританії зросли на 50% лише за останній рік.



Міністерство сільського господарства США вже скоротило прогноз споживання цукру на 23 000 тонн до 2026 року. Експерти вважають, що люди все частіше худнутимуть за допомогою ліків, адже незабаром з’являться доступні за ціною таблетки. Через це виробники їжі вже змінюють склад своїх товарів: тепер вони намагаються зробити продукти кориснішими та поживнішими, а не просто великими за розміром.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Світові ціни на цукор досягли найнижчої позначки з жовтня 2020 року. Головним фактором обвалу ринку аналітики називають масове поширення препаратів для схуднення (GLP-1), таких як Ozempic та Wegovy. Нові медичні тренди змушують споживачів відмовлятися від солодощів на користь білкової їжі. Це і спричинило різке падіння попиту на розвинених ринках.Про це пише FT, передає ТСН Як зазначає видання, ціни на цукор на світовому ринку стрімко обвалилися. У Нью-Йорку вартість тростинного цукру впала нижче 14 центів за фунт — це вдвічі дешевше, ніж було наприкінці 2023 року. Люди в США та Європі почали відмовлятися від солодкого швидше, ніж очікували аналітики. А в інших країнах попит зростає надто повільно.«Падіння споживання, або, точніше, швидкість його падіння, застало цукрову промисловість зненацька. З цими пептидами зараз відчувається, що більш розвинені ринки справді пережили суттєві зміни у споживанні», — зазначив Гурдев Гілл з брокерської компанії Marex.Як зазначає видання, препарати для схуднення активують гормони, що викликають відчуття ситості та пригнічують тягу до солодкого. Особливо вразливим ринок цукру робить те, що основне споживання солодощів зосереджене у вузькій групі платоспроможних клієнтів.«На 20 відсотків найбагатших споживачів припадає близько 65 відсотків продажів таких продуктів, як печиво та морозиво. Якщо ці „суперкористувачі“ почнуть приймати препарати GLP-1, це призведе до нелінійного зниження продажів», — пояснив керівник аналітичного відділу торговця Чарнікова Стівен Гелдарт.На тлі падіння попиту світове виробництво залишається стабільним — близько 180 млн тонн на рік. Оскільки фермери в Бразилії та Індії захищені державними програмами та не поспішають скорочувати посіви.У той час як ринок цукру переживає кризу, ціни на високобілкові продукти (зокрема сироватку) досягли рекордних висот. Лікарі рекомендують пацієнтам, які вживають препарати для схуднення, збільшувати споживання білка, щоб уникнути втрати м’язової маси. Це призвело до стрімкого зростання продажів. Ціни на сироваткові концентрати в США та Європі — майже рекордно високі. Продажі зернистого сиру у Великобританії зросли на 50% лише за останній рік.Міністерство сільського господарства США вже скоротило прогноз споживання цукру на 23 000 тонн до 2026 року. Експерти вважають, що люди все частіше худнутимуть за допомогою ліків, адже незабаром з’являться доступні за ціною таблетки. Через це виробники їжі вже змінюють склад своїх товарів: тепер вони намагаються зробити продукти кориснішими та поживнішими, а не просто великими за розміром.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію