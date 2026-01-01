Свято не на часі? 66% українців не святкуватимуть День закоханих
Сьогодні, 01:30
Більшість українців цього року планують проігнорувати 14 лютого. Згідно з новим опитуванням Rakuten Viber Dating, 66% громадян не відзначатимуть День святого Валентина. Головними причинами називають відсутність настрою та принципову відмову від свята.
РБК-Україна розповідає, скільки людей все ж вірять у кохання з першого погляду та які плани у решти.
День святого Валентина: ставлення українців до свята
Команда популярного месенджера з’ясувала, що попри складні часи, 65% українців досі вірять у кохання з першого погляду.
Проте результати дослідження свідчать про те, що романтичний настрій цьогоріч оминув більшість респондентів.
Зокрема, 66% опитаних не збираються відзначати День закоханих. З них 57% заявили, що ніколи не святкували цей день, а ще 8% зізналися, що хоч і відзначали свято минулого року, наразі не мають для цього відповідного настрою.
Водночас невелика частина опитаних демонструє протилежну тенденцію.
Близько 7% респондентів зазначили, що торік не святкували 14 лютого, але цього року мають певні плани.
Стабільною залишається група у 28% українців, які відзначають День святого Валентина щороку незалежно від обставин.
Опитування проводилося в офіційному каналі сервісу Viber Dating Club, де свою думку висловили близько трьох тисяч респондентів. Більшу частину учасників дослідження склали люди віком від 34 до 45 років.
