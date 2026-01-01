14 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження відзначає журналістка Марія Андрушко(на фото).
Також новий рік починається у житті журналістки Юлії Циплюк, голови Асоціації дворового футболу Волині Миколи Озюка.
14 лютого віряни Православної церкви України шанує пам'ять Рівноапостольного Кирила учителя слов'янського.
Вітаємо усіх зі святом. Бажаємо здоров’я, злагоди й успіхів у роботі.
Також 14 лютого вважається Днем усіх закоханих.
За легендою саме цього дня у ІІІ столітті в Римській імперії був страчений єпископ Валентин, який потайки від влади вінчав солдат. Останнім одружуватися було заборонено.
Перед стратою він послав записку доньці одного з тюремників з підписом «твій Валентин». Звідси і пішла традиція відправляти у цей день «валентинки».
Дехто каже, що святкування Дня закоханих 14 лютого має язичницьке коріння. Адже у язичницькому Римi 14 лютого вшановували богиню шлюбу, материнства й жiнок Юнону.
