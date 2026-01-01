Мертві бджоли не гудуть: у Луцьку жінка судиться з аграрієм через отруєння комах

Оксани Бондарук гинуть бджоли. Жінка вважає все – через обробку полів місцевим аграрієм. Для жінки бджоли – це справа душі, яку вона продовжила після смерті свого батька і відноситься до неї з особливим трепетом.



Про це йдеться у сюжеті телеканалу



«Я пройшла повний курс, дуже багато читала і я зрозуміла, що це моє, воно просто моє. Це моє хобі, це душа мого тата. І можливо в мене їх не стільки багато, там 15-20. Оце для жінки дуже важко, тому що це дуже важка праця. Я їх відновлюю третій рік підряд. Не можна так. Коли дивлюся, що воно гине, воно крутиться, воно гине», – зі сльозами на осах каже Оксана Бондарук.



Зараз у судах Оксана Бондарук вимагає відшкодування матеріальної та моральної шкоди від приватного сільськогосподарського підприємства «Несвіч».



«До Луцького міськрайонного суду звернулася з позовом Бондарук Оксана Леонідівна до сільськогосподарського приватного підприємства «Несвіч», третя особа – Кучера Володимир Костянтинович, про відшкодування заподіяної шкоди. Позивач просила стягнути із відповідача сільськогосподарського приватного підприємства «Несвіч» на свою користь 55 095 гривень 3 коп. за заподіяну їй матеріальну шкоду та 100 000 гривень за заподіяну моральну шкоду», – повідомив під час засідання суддя Василь Осіпук.



За словами жінки, у суді першої інстанції не взяли до уваги той факт, що місцеве населення не було належним чином поінформоване стосовно початку обробки полів.



Там же ж у суді першої інстанції представники сільгоспідприємства запропонували провести судово-ветеринарну експертизу і суд ухвалив клопотання. Проте з ним Оксана Бондарук не згодна, тож подала апеляційну скаргу.



Експертів та комісію пасічниця викликала ще в той же день, коли бджоли загинули.



«Коли загинули бджоли, були відібрані згідно законодавства взірці, виїжджала комісія з Луцької ОТГ. Встановленому порядку все було зроблено, відправлено взірці на Київ, була зроблена експертиза», – додала позивачка.



Представник приватного підприємства проти апеляційної скарги, адже каже, що висновку експерта недостатньо.



«З цього звіту не вбачається, що саме наша речовина заподіяла цю шкоду. Тому ми її просимо призначити експертизу», – наголосив представник відповідача Юрій Тертичний.



Відомо, що апеляційний суд залишив ухвалу суду першої інстанції без змін, тобто призначили експертизу.



Тож у підсумку апеляційний суд не задовольнив скаргу Оксани Бондарук стосовно скасування ухвали щодо проведення експертизи, але, як каже жінка, вона не налаштована зупинятись у боротьбі за справедливість і за справу її батька.





