На війні загинув захисник з Волині Володимир Михнюк

На війні загинув захисник з Волині Володимир Михнюк
На Волинь вчергове надійшла сумна звістка з фронту. 12 лютого на Донеччині загинув воїн Володимир Михнюк.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

Володимир Михнюк, 1985 року народження - житель Нововолинська.

Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Герої, воїни, смерть, загибель, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні загинув захисник з Волині Володимир Михнюк
Сьогодні, 22:12
У скільки обійдеться букет до Дня закоханих: ціни на квіти у Луцьку
Сьогодні, 21:45
На Харківщині загинув Герой з Луцька Микола Северенюк
Сьогодні, 21:15
Дискваліфікація Гераскевича на Олімпіаді-2026: CAS відхилив позов українця проти МОК
Сьогодні, 20:39
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 14 лютого
Сьогодні, 20:00
Медіа
відео
1/8