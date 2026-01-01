На війні загинув захисник з Волині Володимир Михнюк
Сьогодні, 22:12
На Волинь вчергове надійшла сумна звістка з фронту. 12 лютого на Донеччині загинув воїн Володимир Михнюк.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
Володимир Михнюк, 1985 року народження - житель Нововолинська.
Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя.
