На війні загинув захисник з Волині Володимир Михнюк

Володимир Михнюк.



Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.



Володимир Михнюк, 1985 року народження - житель Нововолинська.



Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.



Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя.

На Волинь вчергове надійшла сумна звістка з фронту. 12 лютого на Донеччині загинув воїн

