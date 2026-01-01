На Харківщині загинув Герой з Луцька Микола Северенюк

На Харківщині загинув Герой з Луцька Микола Северенюк
На війні з росією загинув лучанин Микола Северенюк.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Старший солдат Северенюк Микола Іванович загинув 10 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Мала Вовча Харківської області.

Северенюк Микола Іванович, 14.09.1982 року народження, був призваний на військову службу та зарахований до списків особового складу 1 прикордонного загону Державної прикордонної служби України на посаду інспектора прикордонної служби 1 категорії – начальник групи (старший оператор безпілотних авіаційних комплексів) четвертої групи повітряної розвідки відділення повітряної розвідки прикордонної застави повітряної розвідки третього відділу прикордонної служби (тип С) розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів прикордонної комендатури швидкого реагування розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Герої, воїни, смерть, загибель, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні загинув захисник з Волині Володимир Михнюк
Сьогодні, 22:12
У скільки обійдеться букет до Дня закоханих: ціни на квіти у Луцьку
Сьогодні, 21:45
На Харківщині загинув Герой з Луцька Микола Северенюк
Сьогодні, 21:15
Дискваліфікація Гераскевича на Олімпіаді-2026: CAS відхилив позов українця проти МОК
Сьогодні, 20:39
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 14 лютого
Сьогодні, 20:00
Медіа
відео
1/8