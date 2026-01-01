На Харківщині загинув Герой з Луцька Микола Северенюк

Микола Северенюк.



Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.



Старший солдат Северенюк Микола Іванович загинув 10 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Мала Вовча Харківської області.



Северенюк Микола Іванович, 14.09.1982 року народження, був призваний на військову службу та зарахований до списків особового складу 1 прикордонного загону Державної прикордонної служби України на посаду інспектора прикордонної служби 1 категорії – начальник групи (старший оператор безпілотних авіаційних комплексів) четвертої групи повітряної розвідки відділення повітряної розвідки прикордонної застави повітряної розвідки третього відділу прикордонної служби (тип С) розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів прикордонної комендатури швидкого реагування розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів.



Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

