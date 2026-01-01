Дискваліфікація Гераскевича на Олімпіаді-2026: CAS відхилив позов українця проти МОК

Владислава Гераскевича на його дискваліфікацію від участі в зимовій Олімпіаді-2026.



Про це повідомляє



Рішення суд ухвалив 13 лютого о 17:15 за місцевим часом. Позов Гераскевича проти Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та IBSF було відхилено.



"Ми підтверджуємо, що свобода самовираження дозволена на Олімпіаді, але не в місці змагань. Суддя послухала аргументи обох сторін та ухвалила рішення, згідно гайдлайнів МОК", – повідомив генеральний секретар CAS Меттью Рід.



Нагадаємо, 12 лютого Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дискваліфікував Гераскевича через недотримання заборони на використання "шолому пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.



Раніше повідомлялося, що МОК офіційно прокоментував дискваліфікацію Гераскевича з Олімпіади-2026.



Також прокоментував свою дискваліфікацію з Олімпіади-2026 сам Владислав, абсолютно не погодившись із покаранням.



Гераскевич за спеціальною процедурою подав апеляцію у Спортивний арбітражний суд (CAS) через дискваліфікацію з Олімпіади-2026, але її було відхилено.



На дискваліфікацію Гераскевича з Олімпіади-2026 уже відреагував президент України Володимир Зеленський, який нагородив скелетоніста орденом Свободи.



Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

