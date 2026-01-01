Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 14 лютого

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 14 лютого
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 14 лютого.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 14 лютого

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-2° морозу, 0-2° тепла.

Область

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла.

