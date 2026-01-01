Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 14 лютого





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 14 лютого



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.



Температура вночі 0-2° морозу, 0-2° тепла.



Область



Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.



Температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 14 лютого.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.Температура вночі 0-2° морозу, 0-2° тепла.Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.Температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію