Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 14 лютого
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 14 лютого.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 14 лютого
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-2° морозу, 0-2° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.
Температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла.
