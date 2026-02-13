В Україну вдалося повернути ще п’ятьох дітей, яких викрала Росія





Про це повідомив уповноважений з прав людини в Україні Дмитро Лубінець, пише



Це стало можливим завдяки спільній роботі Офісу Омбудсмана України в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та громадської організації Save Ukraine. Окрему подяку висловили Першій Леді США Меланії Трамп за гуманітарну підтримку української ініціативи повернення дітей.



Серед тих, кого вдалося повернути, семирічний хлопчик, який перебував у Херсонському будинку дитини, звідки його депортували російські окупанти. Завдяки наполегливості матері та підтримці Офісу Омбудсмана, дитина знову об’єднана з родиною.



Чотирирічний братик та шестирічна сестричка також були викрадені з Херсонського будинку дитини та понад чотири роки перебували в депортації. Мати востаннє обіймала їх ще немовлятами, і сьогодні діти знову разом зі своєю родиною.



Дев’ятирічний хлопчик опинився на території Росії разом з мамою, яка померла від тяжкого захворювання. Спершу дитини намагався забрати дідусь, але це не вдалося. Тепер хлопчик возз’єднався зі своїм дядьком.



За словами Дмитра Лубінця, від початку повномасштабного вторгнення в Україну вже 1985 дітей повернули додому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! П’ятьох українських дітей, які перебували на тимчасово окупованих територіях та були незаконно депортовані до Росії, вдалося повернути додому.Про це повідомив уповноважений з прав людини в Україні, пише LB.ua Це стало можливим завдяки спільній роботі Офісу Омбудсмана України в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та громадської організації Save Ukraine. Окрему подяку висловили Першій Леді СШАза гуманітарну підтримку української ініціативи повернення дітей.Серед тих, кого вдалося повернути, семирічний хлопчик, який перебував у Херсонському будинку дитини, звідки його депортували російські окупанти. Завдяки наполегливості матері та підтримці Офісу Омбудсмана, дитина знову об’єднана з родиною.Чотирирічний братик та шестирічна сестричка також були викрадені з Херсонського будинку дитини та понад чотири роки перебували в депортації. Мати востаннє обіймала їх ще немовлятами, і сьогодні діти знову разом зі своєю родиною.Дев’ятирічний хлопчик опинився на території Росії разом з мамою, яка померла від тяжкого захворювання. Спершу дитини намагався забрати дідусь, але це не вдалося. Тепер хлопчик возз’єднався зі своїм дядьком.За словами Дмитра Лубінця, від початку повномасштабного вторгнення в Україну вже 1985 дітей повернули додому.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію