Його серце продовжує битися: волинянин посмертно врятував чотири життя

Його серце продовжує битися: волинянин посмертно врятував чотири життя
Його серце продовжує битися: мешканець Нововолинська посмертно врятував чотири життя.

ПРо це повідомили у Нововолинській центральній міській лікарні.

"Світла пам’ять донору та глибока шана його рідним за мужнє і надзвичайно благородне рішення дати згоду на донорство. У КНП «Нововолинська ЦМЛ» команда фахівців лікарні спільно з колегами з Інституту серця (Київ), Першого медичного об’єднання Львова та Клінічного центру дитячої медицини Західноукраїнського спеціалізованого центру провела забір життєво важливих органів: серця, печінки та двох нирок. Завдяки злагодженій роботі та чіткій координації органи оперативно доставили до Києва та Львова, де їх одразу трансплантували пацієнтам, які потребували невідкладної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Серце отримав 66-річний Михайло з аритмогенною кардіоміопатією. Трансплантація стала його єдиним шансом на життя.

Нирку пересадили 15-річній дитині з термінальною нирковою недостатністю, яка два роки жила на діалізі.

Другу нирку отримала 46-річна львів’янка Галина. Тривала артеріальна гіпертензія призвела до тяжкого ураження нирок, і протягом року вона також залежала від діалізу.

Печінку трансплантували 50-річному пацієнтові з Володимира, який боровся з цирозом.
Його серце продовжує битися: волинянин посмертно врятував чотири життя

"Для кожного з них це - не просто операція, а шанс на нове майбутнє, можливість жити без постійної боротьби та знову будувати плани. Донорство - найвищий прояв людяності, коли навіть після втрати життя продовжують рятувати інших", - йдеться в повідомленні.
Його серце продовжує битися: волинянин посмертно врятував чотири життя
Його серце продовжує битися: волинянин посмертно врятував чотири життя
Його серце продовжує битися: волинянин посмертно врятував чотири життя

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: волинянин, донор
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україну вдалося повернути ще п’ятьох дітей, яких викрала Росія
Сьогодні, 19:01
Ритуал тиші: як чаювання допомагає відновити внутрішню рівновагу
Сьогодні, 19:00
Його серце продовжує битися: волинянин посмертно врятував чотири життя
Сьогодні, 18:09
«Шолом пам’яті». Як вчинок українського скелетоніста змусив говорити весь світ про Україну
Сьогодні, 17:05
За лютий у Луцьку муніципали видали 180 приписів за нерозчищені території від снігу
Сьогодні, 16:44
Медіа
відео
1/8