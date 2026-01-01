Його серце продовжує битися: волинянин посмертно врятував чотири життя
Сьогодні, 18:09
Його серце продовжує битися: мешканець Нововолинська посмертно врятував чотири життя.
ПРо це повідомили у Нововолинській центральній міській лікарні.
"Світла пам’ять донору та глибока шана його рідним за мужнє і надзвичайно благородне рішення дати згоду на донорство. У КНП «Нововолинська ЦМЛ» команда фахівців лікарні спільно з колегами з Інституту серця (Київ), Першого медичного об’єднання Львова та Клінічного центру дитячої медицини Західноукраїнського спеціалізованого центру провела забір життєво важливих органів: серця, печінки та двох нирок. Завдяки злагодженій роботі та чіткій координації органи оперативно доставили до Києва та Львова, де їх одразу трансплантували пацієнтам, які потребували невідкладної допомоги", - йдеться в повідомленні.
Серце отримав 66-річний Михайло з аритмогенною кардіоміопатією. Трансплантація стала його єдиним шансом на життя.
Нирку пересадили 15-річній дитині з термінальною нирковою недостатністю, яка два роки жила на діалізі.
Другу нирку отримала 46-річна львів’янка Галина. Тривала артеріальна гіпертензія призвела до тяжкого ураження нирок, і протягом року вона також залежала від діалізу.
Печінку трансплантували 50-річному пацієнтові з Володимира, який боровся з цирозом.
"Для кожного з них це - не просто операція, а шанс на нове майбутнє, можливість жити без постійної боротьби та знову будувати плани. Донорство - найвищий прояв людяності, коли навіть після втрати життя продовжують рятувати інших", - йдеться в повідомленні.
