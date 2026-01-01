«Шолом пам’яті». Як вчинок українського скелетоніста змусив говорити весь світ про Україну

Владислава Гераскевича. Про нього говорять у сенаті Італії, в Європарламенті, а вся країна підтримує спортсмена.



Про це пише



Що сталось



12 лютого Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував Гераскевича перед першим офіційним заїздом у скелетоні на Олімпіаді-2026. Підставою стала його відмова не одягати так званого «шолома пам’яті» — шолома із зображеннями українських спортсменів, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.



МОК послався на правила щодо нейтральності екіпірування та заборони політичних або інших меседжів на спортивній арені. Спортсмену пропонували альтернативу — чорну пов’язку або демонстрацію шолома поза змагальною зоною, однак він не погодився на ці умови.



Після зустрічі з президенткою МОК Кірсті Ковентрі журі Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) ухвалило рішення про його відсторонення.



Гераскевич подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду за пришвидшеною процедурою, передбаченою для випадків під час Ігор.



Перед стартом змагань на Олімпіаді-2026 головний тренер збірної Латвії з бобслею і скелетону Іво Штейнбергс подав офіційний протест до Міжнародної федерації бобслею та скелетону на дискваліфікацію Владислава Гераскевича, повідомляє Суспільне.Спорт. За його словами, рішення суддів не дозволити українцю стартувати в останній момент — за 30—40 хвилин до першого заїзду — було безпідставним.



Латвійський тренер закликав інші команди підтримати протест, але підпис підтримки під ним поставили лише представники трьох країн. Штейнбергс наполягав на негайному поновленні Гераскевича у стартовому листі, оскільки вважав дискваліфікацію «повною нісенітницею» та таким, що суперечить спортивному духу.



Суд



Владислав Гераскевич подав позов у Спортивний арбітражний суд через дискваліфікацію з Олімпіади-2026.



Після двогодинного слухання спортсмен повідомив, що не має наміру повертатися до Кортіни, де тривають змагання Олімпіади-2026.



Слухання у справі щодо його дискваліфікації відбулося 12 лютого та тривало близько двох з половиною годин, повідомляє Суспільне.Спорт.



Владислав Гераскевич зазначив, що сторона захисту мала можливість повноцінно викласти свої аргументи й очікує на рішення суду. Водночас він наголосив, що навіть у разі позитивного рішення повернення до змагань виглядає малоймовірним, адже вже пропущено дві з чотирьох спроб, а перезапуск стартів може порушити права інших спортсменів.



За його словами, історія з відстороненням та відкликанням акредитації стала для нього серйозним ударом, і він не бачить сенсу повертатися в Кортіну.



Флешмоб «Remembrance is not a violation»



Після дискваліфікації Владислава, у мережі розпочався флешмоб «Remembrance is not a violation» («Пам’ять не є порушенням»). Його ініціювала українська санкарка Олена Смага, яка вийшла на старт із написом на рукавиці.



До акції долучилися українські спортсмени, військові підрозділи, представники МВС, Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби, а також медіа та публічні особи. Українські енергетики фотографувались в захисних шоломах, на яких були написані імена загиблих колег.



Підтримку висловила депутатка Бундестагу Катрін Ґерінґ-Екардт, яка з’явилася з відповідним написом на публічному заході.



Президент України Володимир Зеленський нагородив спортсмена орденом Свободи , відзначивши його громадянську позицію.



Плакат фразою «Remembrance is not a violation» розмістили на фасаді Львівської міськради.



Жести інших спортсменів



Ситуація викликала дискусію через порівняння з іншими випадками самовираження спортсменів на Іграх.



Італійський сноубордист Роланд Фішналлер виступив у шоломі з зображенням прапора Росії, попри заборону російської символіки.



Ізраїльський скелетоніст Джаред Файрстон з’явився на церемонії відкриття в кіпі з іменами 11 спортсменів, загиблих під час теракту на Олімпіаді 1972 року в Мюнхені.



Американський фігурист Максим Наумов після виступу показав своє дитяче фото, де він разом із батьками. Спортсмен — син російських фігуристів Вадима Наумова та Євгенії Шишкової, які у 2025 році загинули в авіакатастрофі.



Раніше у МОК Гераскевичу порадили зробити так само — показати шолом після виступу. Спортсмен заявив, що не бачить принципової різниці між цими випадками та власною ситуацією.



Реакція у світі



Історія Владислава Гераскевича запустила «ефект Стейзанд» : про «шолом памʼяті» і убитих українських спортсменів почали говорити у всьому світі.



На можливу дискваліфікацію Владислава Гераскевича відреагував італійський політик Філіппо Сенсі. Свою позицію він озвучив під час засідання Сенату Італії.



Політик заявив, що не підтримує рішення МОК щодо заборони такого символічного жесту, висловив солідарність з українським скелетоністом та згадав про українських спортсменів, які загинули внаслідок російської агресії.



Також спортсмена підтримали у Європарламенті. Віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно наголосила, що нейтралітет, який демонструють представники комітету, прирівнюється до співучасті в агресії.



Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна висловив позицію щодо ситуації навколо українського спортсмена.



Міністерка освіти і науки Латвії Даче Мельбарде скерувала офіційне звернення до Міжнародного олімпійського комітету із вимогою переглянути рішення про відсторонення українського скелетоніста.



Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга охарактеризував дискваліфікацію як «ганебний момент для МОК». Він подякував спортсмену за принциповість і сміливість та заявив, що такі дії Міжнародного олімпійського комітету суперечать його ж зобов’язанням за Олімпійською хартією та є неповагою до пам’яті 650 загиблих українських атлетів.



Дворазова олімпійська чемпіонка зі скелетону Ліззі Ярнолд назвала рішення МОК «шокуючим». Американський скелетоніст Деніел Барефут публічно підтримав Гераскевича, відзначивши його мужність.



Історія про українського спортсмена з’явилася на перших шпальтах світових видань, таких як The Guardian, CNN, The New York Times та The Telegraph.



Фінансова підтримка

Після відсторонення Владислава Гераскевича низка українських підприємців та компаній оголосили про фінансову підтримку спортсмена.



Співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив про премію у розмірі 1 млн грн.



Окремо 1 млн грн у криптовалюті надав голова наглядової ради ФК «Металіст 1925» Володимир Носов.



Платформи «Київстар ТБ», «1+1 Україна» та Obrio передали по 500 тис. грн кожна.



Загальна сума підтримки наразі склала 3,5 млн грн.



Гераскевич заявив, що планує виставити «шолом пам’яті» на аукціон, а кошти спрямувати на потреби Збройних сил України.



Що далі



Станом на завершення слухання, обід 13 лютого, рішення CAS ще не оголошене. Водночас сам спортсмен дав зрозуміти, що навіть у разі позитивного вердикту не планує повертатися до Кортіни, вважаючи, що його олімпійська історія цього року фактично завершена.



