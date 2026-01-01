Росія вдарила по дитячій лікарні в Сумах
Сьогодні, 15:42
Армія Росії 13 лютого атакувала в Сумах лікарню, де лікуються діти. Після 12 години росіяни двома ударними БпЛА з інтервалом близько 30 хвилин вдарили по території медзакладу.
Про це голова ОВА Олег Григоров повідомив у Telegram.
"Діти та медичний персонал перебувають в укритті. Попередньо – без постраждалих. За медичною допомогою ніхто не звертався", – сказав він
У лікарні пошкоджені десятки вікон. Остаточні наслідки уточнюватимуть.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це голова ОВА Олег Григоров повідомив у Telegram.
"Діти та медичний персонал перебувають в укритті. Попередньо – без постраждалих. За медичною допомогою ніхто не звертався", – сказав він
У лікарні пошкоджені десятки вікон. Остаточні наслідки уточнюватимуть.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волинь повертаються морози до -16°C та сніг
Сьогодні, 16:08
Росія вдарила по дитячій лікарні в Сумах
Сьогодні, 15:42
Троє волинян «наловили» риби на пів мільйона гривень
Сьогодні, 15:09
На Запоріжжі поліг воїн з Волині Василь Солодуха
Сьогодні, 14:02