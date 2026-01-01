Росія вдарила по дитячій лікарні в Сумах





Про це голова ОВА Олег Григоров повідомив у Telegram.



"Діти та медичний персонал перебувають в укритті. Попередньо – без постраждалих. За медичною допомогою ніхто не звертався", – сказав він



У лікарні пошкоджені десятки вікон. Остаточні наслідки уточнюватимуть.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Армія Росії 13 лютого атакувала в Сумах лікарню, де лікуються діти. Після 12 години росіяни двома ударними БпЛА з інтервалом близько 30 хвилин вдарили по території медзакладу.Про це голова ОВАповідомив у Telegram."Діти та медичний персонал перебувають в укритті. Попередньо – без постраждалих. За медичною допомогою ніхто не звертався", – сказав вінУ лікарні пошкоджені десятки вікон. Остаточні наслідки уточнюватимуть.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію