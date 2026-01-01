Троє волинян «наловили» риби на пів мільйона гривень
Сьогодні, 15:09
Використовуючи заборонене знаряддя лову – невід – троє волинян незаконно ловили рибу, завдавши природі шкоди на понад пів мільйона гривень.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Встановлено, що в листопаді 2025 року жителі села Залаззя Камінь-Каширського району самовільно, без отримання належного дозволу, займалися незаконним промислом на рибогосподарському об'єкті в урочищі «Липове» поблизу рідного села.
Із уловом, який експерти згодом оцінили у понад 530 тисяч гривень, їх затримали працівники Державної екологічної інспекції.
Чоловіків обвинувачують у незаконному зайнятті рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду (ч. 1 ст. 249 КК України).
Камінь-Каширською окружною прокуратурою обвинувальний акт щодо них направлено до суду.
Зауважимо, що в ході досудового розслідування обвинувачені повністю відшкодували завдані збитки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Встановлено, що в листопаді 2025 року жителі села Залаззя Камінь-Каширського району самовільно, без отримання належного дозволу, займалися незаконним промислом на рибогосподарському об'єкті в урочищі «Липове» поблизу рідного села.
Із уловом, який експерти згодом оцінили у понад 530 тисяч гривень, їх затримали працівники Державної екологічної інспекції.
Чоловіків обвинувачують у незаконному зайнятті рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду (ч. 1 ст. 249 КК України).
Камінь-Каширською окружною прокуратурою обвинувальний акт щодо них направлено до суду.
Зауважимо, що в ході досудового розслідування обвинувачені повністю відшкодували завдані збитки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волинь повертаються морози до -16°C та сніг
Сьогодні, 16:08
Росія вдарила по дитячій лікарні в Сумах
Сьогодні, 15:42
Троє волинян «наловили» риби на пів мільйона гривень
Сьогодні, 15:09
На Запоріжжі поліг воїн з Волині Василь Солодуха
Сьогодні, 14:02