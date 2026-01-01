Троє волинян «наловили» риби на пів мільйона гривень

Троє волинян «наловили» риби на пів мільйона гривень
Використовуючи заборонене знаряддя лову – невід – троє волинян незаконно ловили рибу, завдавши природі шкоди на понад пів мільйона гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Встановлено, що в листопаді 2025 року жителі села Залаззя Камінь-Каширського району самовільно, без отримання належного дозволу, займалися незаконним промислом на рибогосподарському об'єкті в урочищі «Липове» поблизу рідного села.

Із уловом, який експерти згодом оцінили у понад 530 тисяч гривень, їх затримали працівники Державної екологічної інспекції.

Чоловіків обвинувачують у незаконному зайнятті рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду (ч. 1 ст. 249 КК України).

Камінь-Каширською окружною прокуратурою обвинувальний акт щодо них направлено до суду.

Зауважимо, що в ході досудового розслідування обвинувачені повністю відшкодували завдані збитки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, риболовля
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волинь повертаються морози до -16°C та сніг
Сьогодні, 16:08
Росія вдарила по дитячій лікарні в Сумах
Сьогодні, 15:42
Троє волинян «наловили» риби на пів мільйона гривень
Сьогодні, 15:09
Історичне досягнення: українець Бондарев став чемпіоном Формули-4
Сьогодні, 14:33
На Запоріжжі поліг воїн з Волині Василь Солодуха
Сьогодні, 14:02
Медіа
відео
1/8