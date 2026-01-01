Троє волинян «наловили» риби на пів мільйона гривень

Використовуючи заборонене знаряддя лову – невід – троє волинян незаконно ловили рибу, завдавши природі шкоди на понад пів мільйона гривень.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Встановлено, що в листопаді 2025 року жителі села Залаззя Камінь-Каширського району самовільно, без отримання належного дозволу, займалися незаконним промислом на рибогосподарському об'єкті в урочищі «Липове» поблизу рідного села.Із уловом, який експерти згодом оцінили у понад 530 тисяч гривень, їх затримали працівники Державної екологічної інспекції.Чоловіків обвинувачують у незаконному зайнятті рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду (ч. 1 ст. 249 КК України).Камінь-Каширською окружною прокуратурою обвинувальний акт щодо них направлено до суду.Зауважимо, що в ході досудового розслідування обвинувачені повністю відшкодували завдані збитки.