На Запоріжжі поліг воїн з Волині Василь Солодуха

Василь Солодуха.



"Василь Володимирович, 1982 року народження, загинув 11 лютого на Запорізькому напрямку. Він мужньо виконував свій обов'язок із захисту України та до останнього був вірний своїй державі", - зазначають у громаді.



Про дату і час прощання із захисником повідомлять згодом.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!

Знову сумна звістка надійшла у Володимирську громаду. На війні загинув солдат з Володимира -

