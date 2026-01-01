На Запоріжжі поліг воїн з Волині Василь Солодуха

На Запоріжжі поліг воїн з Волині Василь Солодуха
Знову сумна звістка надійшла у Володимирську громаду. На війні загинув солдат з Володимира - Василь Солодуха.

"Василь Володимирович, 1982 року народження, загинув 11 лютого на Запорізькому напрямку. Він мужньо виконував свій обов'язок із захисту України та до останнього був вірний своїй державі", - зазначають у громаді.

Про дату і час прощання із захисником повідомлять згодом.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Історичне досягнення: українець Бондарев став чемпіоном Формули-4
Сьогодні, 14:33
На Запоріжжі поліг воїн з Волині Василь Солодуха
Сьогодні, 14:02
Наступні переговори України та рф за посередництва США відбудуться в Женеві, — Пєсков
Сьогодні, 13:39
На Волині у квартирі зачинилася дворічна дитина
Сьогодні, 13:08
«Верифікація любові»: У Луцьку в 55 закладах monobank пригощатиме за фото поцілунку
Сьогодні, 12:46
Медіа
відео
1/8