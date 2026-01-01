На Запоріжжі поліг воїн з Волині Василь Солодуха
Сьогодні, 14:02
Знову сумна звістка надійшла у Володимирську громаду. На війні загинув солдат з Володимира - Василь Солодуха.
"Василь Володимирович, 1982 року народження, загинув 11 лютого на Запорізькому напрямку. Він мужньо виконував свій обов'язок із захисту України та до останнього був вірний своїй державі", - зазначають у громаді.
Про дату і час прощання із захисником повідомлять згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!
