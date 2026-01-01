Наступні переговори України та рф за посередництва США відбудуться в Женеві, — Пєсков

Наступні переговори України та рф за посередництва США відбудуться в Женеві, — Пєсков
Наступний раунд тристоронніх перемовин між Україною, росією та США відбудуться у швейцарській Женеві.

Про це заявив речник російського лідера Дмитро Пєсков, якого цитує пропагандистське ТАСС, пише Громадське.

Це вперше, коли переговори відбудуться в європейській країні. До того тристоронні зустрічі відбувалися в Саудівській Аравія або Об’єднаних Арабських Еміратах.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що наступні перемовини планують, ймовірно, у США. Україна, мовляв, відразу погодилася на зустріч у Маямі, тоді як росіяни досі «вагаються» щодо того, чи провести зустріч у США чи в Абу-Дабі.

«Ми готові, нам все одно — чи в Маямі зустрічатися, чи в Абу-Дабі. Головне, щоб був результат», — казав Зеленський.

