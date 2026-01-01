На Волині у квартирі зачинилася дворічна дитина
Сьогодні, 13:08
13 лютого о 10:54 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в місті Нововолинськ на бульварі Шевченка у квартирі на другому поверсі зачинилася дворічна дитина.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місце події негайно прибули рятувальники. За допомогою трьохколінної драбини та шанцевого інструменту вони потрапили до помешкання через вікно та забезпечили доступ до квартири працівникам поліції й батькам.
На щастя, дитина не постраждала.
