На Волині у квартирі зачинилася дворічна дитина





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На місце події негайно прибули рятувальники. За допомогою трьохколінної драбини та шанцевого інструменту вони потрапили до помешкання через вікно та забезпечили доступ до квартири працівникам поліції й батькам.



На щастя, дитина не постраждала.



