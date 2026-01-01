На Дубнівській у Луцьку 25-річний водій на пішохідному переході збив жінку

На Дубнівській у Луцьку 25-річний водій на пішохідному переході збив жінку
На вулиці Дубнівській у Луцьку водій автомобіля Volkswagen T4 збив 60-річну жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході.
Аварія сталася 12 лютого після 18:00.

Про це Суспільному 13 лютого провідна спеціалістка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич.

З її слів, на місці події працювали правоохоронці. Вони встановили, що наїзд на жінку вчинив 25-річний водій, коли вона переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до лікарні.

Як розповіла Суспільному речниця Волинського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Оксана Якушик, попередньо медики діагностували у жінки закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Зараз вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині у квартирі зачинилася дворічна дитина
Сьогодні, 13:08
«Верифікація любові»: У Луцьку в 55 закладах monobank пригощатиме за фото поцілунку
Сьогодні, 12:46
На Дубнівській у Луцьку 25-річний водій на пішохідному переході збив жінку
Сьогодні, 12:30
Дві зрадниці за 50 тисяч готували теракти у Києві і Житомирі
Сьогодні, 11:41
На Волині оштрафували військового, який приїхав на похорон побратима
Сьогодні, 11:17
Медіа
відео
1/8