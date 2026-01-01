На Дубнівській у Луцьку 25-річний водій на пішохідному переході збив жінку



Аварія сталася 12 лютого після 18:00.



Про це Марина Балдич.



З її слів, на місці події працювали правоохоронці. Вони встановили, що наїзд на жінку вчинив 25-річний водій, коли вона переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до лікарні.



Як розповіла Суспільному речниця Волинського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Оксана Якушик, попередньо медики діагностували у жінки закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Зараз вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

