На Волині оштрафували військового, який приїхав на похорон побратима
У місті Рожищі на Волині виник резонанс довкола штрафу, який виписали військовослужбовцю, що приїхав із фронту на похорон побратима.

Про це пише Район. Рожище з посиланням на місцеву волонтерку Віру Шварцкоп.

За її словами, військового, який прибув на прощання з Анатолієм Репшем, уночі зупинили правоохоронці та оштрафували на 8500 гривень через кермування автівкою на іноземній реєстрації та відсутність страхового поліса.

У машині під час зупинки перебувала донька загиблого воїна.

«Живучи в маленькому містечку, я не раз бачила порушення від самих патрульних, вони ігнорують пʼяних знайомих водіїв, вітаються з тими пʼяними чи від самих не раз тхне алкоголем. Всі знають, що порєшають. Хочеться плакати від того, коли дивишся на 20-літніх, які пішли захищати тих дядьків в поліцейській формі і їхніх дітей. А сьогодні, приїхавши на похорон до побратима, ще повинні виправдовуватись», – звернулася волонтерка.

Волонтерка звернулася до Національної поліція України та Офісу президента України з проханням звернути увагу на подібні випадки. Вона також наголосила, що питання страхування для авто на іноземній реєстрації, якими користуються військові, потребує додаткового врегулювання та чіткого роз’яснення.

За словами авторки допису, екіпаж поліції пересувався службовим автомобілем Renault Duster з номерним знаком 3013.

