Від обстрілу на Харківщині загинув військовий із Волині
Сьогодні, 11:27
На війні з російським агресором загинув головний сержант 2-го механізованого батальйону 14-ї омбр, житель Рожища Анатолій Репш.
Про це у фейсбуці повідомила Рожищенська міськрада.
Репш Анатолій Валерійович (1981 року народження), вірний військовій присязі, загинув 18 січня 2026 року внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання із захисту незалежності та територіальної цілісності України в районі населеного пункту Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району на Харківщині.
У зв’язку із загибеллю воїна на території Рожищенської громади оголошено триденний траур з 11 по 13 лютого 2026 року, а також у день поховання.
У дні жалоби на адміністративних будівлях буде приспущено Державний Прапор України, обмежено проведення розважальних заходів.
Про дату та час прощання й поховання Анатолія Репша буде повідомлено додатково.
Рожищенська міська рада висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого воїна.
«Світла пам’ять про Анатолія Репша назавжди залишиться у серцях жителів громади. Вічна пам’ять і слава Герою», - йдеться у повідомленні.
