У центрі Луцька на чоловіка впала величезна брила льоду. ВІДЕО
Сьогодні, 11:30
У центрі Луцька на чоловіка впала брила льоду. Поруч біля нього стояла ще жінка, але, на щастя, її не зачепило. Інцидент стався біля закладу «Пʼяна вишня» у центрі міста по вулиці Лесі Українки.
З даху будівлі на перехожого впав шматок льоду.
Обійшлося без серйозних наслідків, однак усе могло завершитися значно гірше.
Лучанам варто бути особливо обережними під час відлиги — з дахів будинків масово падають крига та сніг.
Відео: oleksandr_oleksandrovich
Якщо ви стали свідками подібних випадків — пишіть у приватні повідомлення.
