У центрі Луцька на чоловіка впала величезна брила льоду. ВІДЕО

У центрі Луцька на чоловіка впала величезна брила льоду. ВІДЕО
У центрі Луцька на чоловіка впала брила льоду. Поруч біля нього стояла ще жінка, але, на щастя, її не зачепило. Інцидент стався біля закладу «Пʼяна вишня» у центрі міста по вулиці Лесі Українки.

З даху будівлі на перехожого впав шматок льоду.

Обійшлося без серйозних наслідків, однак усе могло завершитися значно гірше.

Лучанам варто бути особливо обережними під час відлиги — з дахів будинків масово падають крига та сніг.



Відео: oleksandr_oleksandrovich

Якщо ви стали свідками подібних випадків — пишіть у приватні повідомлення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Вітів розставив своїх людей у поліцейських комісіях Волині?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Матюки на адресу поліцейських обійшлися волинянину у 85 гривень
Сьогодні, 12:02
В Офісі президента відреагували на публікацію FT про вимогу США провести вибори
Сьогодні, 11:50
У центрі Луцька на чоловіка впала величезна брила льоду. ВІДЕО
Сьогодні, 11:30
Від обстрілу на Харківщині загинув військовий із Волині
Сьогодні, 11:27
У Луцьку затримали п'яну водійку у комендантську годину
Сьогодні, 11:15
Медіа
відео
1/8