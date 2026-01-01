У Луцьку затримали п'яну водійку у комендантську годину
Сьогодні, 11:15
Учора в Луцьку на вулиці Івана Франка інспектори зупинили автомобіль Fiat за порушення ПДР. Під час спілкування з керманичем інспектори помітили в нього ознаки сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд за допомогою приладу Драгер. Результат — 0,50 проміле алкоголю в крові.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Ще один випадок трапився по проспекту Василя Мойсея. Порушницю комендантської години зупинили на автомобілі Fiat. Під час спілкування інспектори виявили у керманички ознаки алкогольного сп’яніння. Жінка погодилася пройти огляд на приладі Драгер. Результат позитивний, прилад зафіксував 0,74 проміле.
Патрульні відсторонили громадян від керування транспортними засобами та склали на них відповідні адміністративні матеріали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Ще один випадок трапився по проспекту Василя Мойсея. Порушницю комендантської години зупинили на автомобілі Fiat. Під час спілкування інспектори виявили у керманички ознаки алкогольного сп’яніння. Жінка погодилася пройти огляд на приладі Драгер. Результат позитивний, прилад зафіксував 0,74 проміле.
Патрульні відсторонили громадян від керування транспортними засобами та склали на них відповідні адміністративні матеріали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У центрі Луцька на чоловіка впала величезна брила льоду. ВІДЕО
Сьогодні, 11:30
Від обстрілу на Харківщині загинув військовий із Волині
Сьогодні, 11:27
У Луцьку затримали п'яну водійку у комендантську годину
Сьогодні, 11:15
Міськрада Луцька прокоментувала закупівлю аромасвічок по 550 грн за штуку: підтримка ветеранського бізнесу
Сьогодні, 10:31