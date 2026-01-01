У Луцьку затримали п'яну водійку у комендантську годину

У Луцьку затримали п'яну водійку у комендантську годину
Учора в Луцьку на вулиці Івана Франка інспектори зупинили автомобіль Fiat за порушення ПДР. Під час спілкування з керманичем інспектори помітили в нього ознаки сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд за допомогою приладу Драгер. Результат — 0,50 проміле алкоголю в крові.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Ще один випадок трапився по проспекту Василя Мойсея. Порушницю комендантської години зупинили на автомобілі Fiat. Під час спілкування інспектори виявили у керманички ознаки алкогольного сп’яніння. Жінка погодилася пройти огляд на приладі Драгер. Результат позитивний, прилад зафіксував 0,74 проміле.

Патрульні відсторонили громадян від керування транспортними засобами та склали на них відповідні адміністративні матеріали.

