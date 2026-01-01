У Луцьку затримали п'яну водійку у комендантську годину

Учора в Луцьку на вулиці Івана Франка інспектори зупинили автомобіль Fiat за порушення ПДР. Під час спілкування з керманичем інспектори помітили в нього ознаки сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд за допомогою приладу Драгер. Результат — 0,50 проміле алкоголю в крові.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Ще один випадок трапився по проспекту Василя Мойсея. Порушницю комендантської години зупинили на автомобілі Fiat. Під час спілкування інспектори виявили у керманички ознаки алкогольного сп’яніння. Жінка погодилася пройти огляд на приладі Драгер. Результат позитивний, прилад зафіксував 0,74 проміле.Патрульні відсторонили громадян від керування транспортними засобами та склали на них відповідні адміністративні матеріали.