Міськрада Луцька прокоментувала закупівлю аромасвічок по 550 грн за штуку: підтримка ветеранського бізнесу





Про це пише



Тендер відбувся 5 лютого на сайті державних закупівель Prozorro. У документації зазначено, що закупівля свічок необхідна для організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення роботи міської ради. Поставити продукцію мають до кінця 2026 року, фінансування відбуватиметься з місцевого бюджету.



Договір уклали з ФОП Іриною Туревич – лучанкою, яка виготовляє аромасвічки ручної роботи. Вона зареєстрована підприємицею з квітня 2024 року. За цей час жінка отримала тендерних замовлень від департаментів Луцької мерії на понад 230 тис. грн.



Після того як інформацію про закупівлю поширили кілька телеграм-каналів, Луцька міська рада оприлюднила 10 лютого офіційний коментар. У повідомленні зазначили, що йдеться про подарункові набори, які складаються з ароматизованої свічки у гіпсовій скульптурі, яка має форму в’їзної вежі Луцького замку, а також пакування. Таку сувенірну продукцію передбачено для вручення разом із відзнаками міської ради та міського голови.



У міськраді додали, що Ірина Туревич є дружиною військовослужбовця та бере участь у ярмарках ветеранського бізнесу. Закупівлю пояснили підтримкою сімей захисників і ветеранського підприємництва.



