Показали унікальні кадри із тренування розвідки бригади «Любарт»

У мережі опублікували світлини із тренування бійцівПро це військова частина повідомила у телеграмі.«Робота в замкнутому просторі — це робота в зоні максимального ризику», - нагадують військові.Тому для розвідників 20 бригади «Любарт» 1 корпусу «Азов» це іспит на швидкість мислення. За кожним кутом, дверима чи стіною може чекати ворог, який уже тримає вас на прицілі.«Саме тому ми регулярно відшліфовуємо майстерність у найскладніших сценаріях ближнього бою (CQB) та тренуємося приймати критичні рішення за мілісекунди. Контроль секторів, швидкість реакції, командна злагодженість — усе це необхідно для успіху в операціях із зачистки будівель. Ми готуємося до найскладніших сценаріїв, щоб у реальному бою диктувати свої умови», - йдеться у повідомленні.