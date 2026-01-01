Показали унікальні кадри із тренування розвідки бригади «Любарт»
Сьогодні, 10:25
У мережі опублікували світлини із тренування бійців розвідки луцької 20-ї бригади НГУ «Любарт».
Про це військова частина повідомила у телеграмі.
«Робота в замкнутому просторі — це робота в зоні максимального ризику», - нагадують військові.
Тому для розвідників 20 бригади «Любарт» 1 корпусу «Азов» це іспит на швидкість мислення. За кожним кутом, дверима чи стіною може чекати ворог, який уже тримає вас на прицілі.
«Саме тому ми регулярно відшліфовуємо майстерність у найскладніших сценаріях ближнього бою (CQB) та тренуємося приймати критичні рішення за мілісекунди. Контроль секторів, швидкість реакції, командна злагодженість — усе це необхідно для успіху в операціях із зачистки будівель. Ми готуємося до найскладніших сценаріїв, щоб у реальному бою диктувати свої умови», - йдеться у повідомленні.
