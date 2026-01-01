Двоє прикарпатців вигадали впливовий «дах» для переправлення ухилянтів через кордон
Сьогодні, 10:08
Працівники ДБР викрили мешканців Івано-Франківщини, які нібито під прикриттям впливових зв’язків у правоохоронних органах, переправляли ухилянтів та СЗЧешників з Харківської області через державний кордон до Румунії.
Про це у телеграмі повідомляє ДБР.
Встановлено, що двоє мешканців Івано-Франківської області організували незаконне переправлення чоловіків за межі України поза офіційними пунктами пропуску — через гірську ділянку українсько-румунського кордону у Верховинському районі. До схеми вони залучили спільників з інших регіонів, які забезпечували безперешкодне пересування територією України.
Для залучення більшої кількості клієнтів вони розповідали про зв’язки із впливовими правоохоронцями, які допоможуть організувати втечу.
