Двоє прикарпатців вигадали впливовий «дах» для переправлення ухилянтів через кордон

Працівники ДБР викрили мешканців Івано-Франківщини, які нібито під прикриттям впливових зв’язків у правоохоронних органах, переправляли ухилянтів та СЗЧешників з Харківської областідо Румунії.Про це у телеграмі повідомляє ДБР.Встановлено, що двоє мешканців Івано-Франківської області організували незаконне переправлення чоловіків за межі України поза офіційними пунктами пропуску — через гірську ділянку українсько-румунського кордону у Верховинському районі. До схеми вони залучили спільників з інших регіонів, які забезпечували безперешкодне пересування територією України.Для залучення більшої кількості клієнтів вони розповідали про зв’язки із впливовими правоохоронцями, які допоможуть організувати втечу.