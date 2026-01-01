На Волині горіли два житлові будинки та господарська споруда

10 лютого вогнеборці ліквідували 3 пожежі на Волині.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.О 09:56 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди у місті Любомль. Пожежу рятувальники ліквідовали о 10:10. Ймовірна причина — необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.О 21:47 до надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Шельвів Володимирського району. Загоряння виникло в одній із житлових кімнат. До гасіння залучалися рятувальники вогнеборці ДСНС з селища Локачі та МПО с. Затурці. Пожежу ліквідовано о 22:23. Ймовірна причина — коротке замикання електромережі.О 22:07 до вогнеборців надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Велика Глуша Камінь-Каширського району. До гасіння залучалися рятувальники вогнеборці з селища Ветли, пожежники місцевих пожежних команд з сіл Велика Глуша та Бірки. На гасіння подано 2 водяних ствола, пожежу ліквідовано о 23:24. Ймовірна причина — недолік конструкції та порушення правил монтажу нагрівальних печей.Потерпілих немає.