На Волині горіли два житлові будинки та господарська споруда

На Волині горіли два житлові будинки та господарська споруда
10 лютого вогнеборці ліквідували 3 пожежі на Волині.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

О 09:56 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди у місті Любомль. Пожежу рятувальники ліквідовали о 10:10. Ймовірна причина — необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

О 21:47 до надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Шельвів Володимирського району. Загоряння виникло в одній із житлових кімнат. До гасіння залучалися рятувальники вогнеборці ДСНС з селища Локачі та МПО с. Затурці. Пожежу ліквідовано о 22:23. Ймовірна причина — коротке замикання електромережі.

О 22:07 до вогнеборців надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Велика Глуша Камінь-Каширського району. До гасіння залучалися рятувальники вогнеборці з селища Ветли, пожежники місцевих пожежних команд з сіл Велика Глуша та Бірки. На гасіння подано 2 водяних ствола, пожежу ліквідовано о 23:24. Ймовірна причина — недолік конструкції та порушення правил монтажу нагрівальних печей.
На Волині горіли два житлові будинки та господарська споруда

Потерпілих немає.
На Волині горіли два житлові будинки та господарська споруда

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, пожежа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Вітів розставив своїх людей у поліцейських комісіях Волині?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Двоє прикарпатців вигадали впливовий «дах» для переправлення ухилянтів через кордон
Сьогодні, 10:08
США вимагають від України провести президентські вибори і референдум до 15 травня, - FT
Сьогодні, 09:56
На Волині горіли два житлові будинки та господарська споруда
Сьогодні, 09:51
На Волинь повертається «на щиті» Герой Анатолій Краглик
Сьогодні, 09:20
Подружжя з Волині отримало державний грант і налагодило виробництво фріпсів
Сьогодні, 09:00
Медіа
відео
1/8