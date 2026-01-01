Матюки на адресу поліцейських обійшлися волинянину у 85 гривень

Матюки на адресу поліцейських обійшлися волинянину у 85 гривень
У Ратнівському районному суді розглянули справу щодо чоловіка, який учинив дрібне хуліганство.

Про це пише Район.Ратне з посиланням на постанову суду.

Чоловік 8 грудня 2025 року о 00:30, перебуваючи у п‘яному вигляді на вулиці Садовій у селищі Ратне, виражався нецензурною лексикою щодо працівників поліції. Він порушив громадський порядок, тим самим вчинив дрібне хуліганство.

У судовому засіданні чоловік визнав факт висловлювання в стані алкогольного сп’яніння нецензурними словами щодо працівників поліції.

Чоловіка визнали винним та оштрафували на 85 гривень. Також порушник має сплатити 605 гривень судового збору в дохід держави.

Теги: суд, Волинь
