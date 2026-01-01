Через підпільне онлайнказино двоє братів з Одеси «відмили» 12 мільйонів

На лаві підсудних опинилися двоє братів, які організували нелегальне онлайнказино в Одесі та «відмили» 12 млн грн..

Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.

Фігуранти створили та забезпечили функціонування мобільного додатку для гри в онлайнпокер.

Щоб бізнес приносив прибуток, рекламували додаток у соцмережах та транспорті.

Жодних ліцензій для такої діяльності ділки не отримували.

Частину незаконно отриманого прибутку вони витратили на придбання автомобіля, який обклеїли рекламними написами. Решту коштів використовували на власні потреби.

Нині обвинувальний акт скеровано до для розгляду справи по суті. За скоєне братам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.


