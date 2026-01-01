На Волині горіли житловий будинок та господарська споруда

На Волині горіли житловий будинок та господарська споруда
11 лютого о 00:35 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди у місті Ківерці Луцькому районі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

На місце пожежі прибули рятувальники з м. Ківерці та Луцька та добровільна пожежна команда села Озеро. На гасіння подали два водяних ствола.

Пожежу ліквідували о 01:36.

Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.

12 лютого О 15:17 до надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Осівці у Камінь-Каширському районі.

Будинок одноповерховий, дерев’яний. Загоряння виникло в одній із житлових кімнат. На місце виклику прибули рятувальники з м. Камінь-Каширський та вогнеборці місцевих пожежних команд з сіл Черче та Видерта.

На гасіння вогнеборці подали два водяних ствола, працювала ланка ГДЗС для роботи в непридатному для диханні середовищі протягом 20 хвилин.
На Волині горіли житловий будинок та господарська споруда

Пожежу локалізували о 15:41, ліквідували — о 16:16.
На Волині горіли житловий будинок та господарська споруда

Ймовірна причина пожежі — недолік конструкцій та порушення правил монтажу нагрівальної печі.
На Волині горіли житловий будинок та господарська споруда

Потерпілих під час пожеж немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пожежа, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через підпільне онлайнказино двоє братів з Одеси «відмили» 12 мільйонів
Сьогодні, 10:59
Росія пропонує Трампу повернутися до долара в обмін на партнерство, - Bloomberg
Сьогодні, 10:43
На Волині горіли житловий будинок та господарська споруда
Сьогодні, 10:21
Сів за кермо без прав: волинянину «світить» кримінал
Сьогодні, 10:05
Хвилина мовчання: у Луцьку патрульні о 09:00 зупиняють рух транспорту
Сьогодні, 09:42
Медіа
відео
1/8