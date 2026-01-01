На Волині горіли житловий будинок та господарська споруда

11 лютого о 00:35 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди у місті Ківерці Луцькому районі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На місце пожежі прибули рятувальники з м. Ківерці та Луцька та добровільна пожежна команда села Озеро. На гасіння подали два водяних ствола.Пожежу ліквідували о 01:36.Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.12 лютого О 15:17 до надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Осівці у Камінь-Каширському районі.Будинок одноповерховий, дерев’яний. Загоряння виникло в одній із житлових кімнат. На місце виклику прибули рятувальники з м. Камінь-Каширський та вогнеборці місцевих пожежних команд з сіл Черче та Видерта.На гасіння вогнеборці подали два водяних ствола, працювала ланка ГДЗС для роботи в непридатному для диханні середовищі протягом 20 хвилин.Пожежу локалізували о 15:41, ліквідували — о 16:16.Ймовірна причина пожежі — недолік конструкцій та порушення правил монтажу нагрівальної печі.Потерпілих під час пожеж немає.