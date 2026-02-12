Росія пропонує Трампу повернутися до долара в обмін на партнерство, - Bloomberg

Дональда Трампа, які передбачають, зокрема, повернення до розрахунків у американській валюті.



Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на внутрішній меморандум РФ, розроблений на початку 2026 року, пише



Цей документ, який президент України Володимир Зеленський назвав «пакетом Дмитрієва» (ідеться про керівника Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва), описує стратегію масштабного економічного партнерства між Вашингтоном і Москвою. Загальний обсяг запропонованих угод оцінюють у 12 трильйонів доларів.



Росія в обмін на зняття санкцій та мирну угоду готова знову використовувати доларову систему розрахунків, що фактично нівелює роки зусиль путіна зі зближення з Китаєм у фінансовій сфері.



Також США і РФ можуть утворити енергетичний альянс. Ідеться про спільні інвестиції у видобуток природного газу, нафти на шельфі та критично важливу сировину (паладій, нікель, титан), необхідну для аерокосмічної галузі США.



Крім того, Кремль пропонує Трампу спільно просувати викопне паливо замість екологічних альтернатив, що відповідає риториці нинішнього президента США. А ще - виплати американським компаніям за втрати, яких вони зазнали в Росії після початку війни.



Серед інших галузей, де згідно з меморандумом Кремля, сходяться економічні інтереси США та Росії:



довгострокові авіаційні контракти на модернізацію російського авіапарку, а також потенційну участь США у російському виробництві;



спільні підприємства з видобутку нафти та виробництва ЗПГ, у тому числі на шельфі та у важкодоступних родовищах, які враховують попередні інвестиції США та дозволять американським компаніям компенсувати минулі збитки;



надання пільгових умов повернення американських підприємств на російський споживчий ринок;



співробітництво у сфері ядерної енергетики, зокрема у сфері штучного інтелекту.



Зеленський раніше підтвердив, що українська розвідка зафіксувала ці спроби Кремля домовитися в обхід Києва. Він наголосив, що Україна не підтримає жодних «двосторонніх документів про нас без нас», особливо якщо вони зачіпатимуть суверенітет чи безпеку нашої держави.



Західні посадовці вважають малоймовірним, що путін піде проти інтересів Пекіна, який зараз є ключовим постачальником для російської воєнної машини. Водночас деякі пропозиції явно спрямовані на те, щоб поглибити розбіжності між США та європейськими союзниками України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

