Згуба знайшла свою власницю: у Луцьку патрульні повернули паспорт жінці

Учора у Луцьку вулиці Рівненській інспектори помітили загублений паспорт. Документ міг потрапити до будь-кого, тож поліцейські одразу взялися встановлювати власницю.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Зв’язалися з жінкою, повідомили про знахідку та домовилися про зустріч. Уже невдовзі паспорт повернули особисто в руки."Здавалося б, дрібниця. Але для когось — це спокій, збережений час і відсутність зайвих клопотів. Будьте уважні до своїх документів. А якщо щось загубили — звертайтеся за нашою допомогою, ми поруч", - наголошують патрульні.