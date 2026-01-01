Згуба знайшла свою власницю: у Луцьку патрульні повернули паспорт жінці

Згуба знайшла свою власницю: у Луцьку патрульні повернули паспорт жінці
Учора у Луцьку вулиці Рівненській інспектори помітили загублений паспорт. Документ міг потрапити до будь-кого, тож поліцейські одразу взялися встановлювати власницю.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Зв’язалися з жінкою, повідомили про знахідку та домовилися про зустріч. Уже невдовзі паспорт повернули особисто в руки.

"Здавалося б, дрібниця. Але для когось — це спокій, збережений час і відсутність зайвих клопотів. Будьте уважні до своїх документів. А якщо щось загубили — звертайтеся за нашою допомогою, ми поруч", - наголошують патрульні.

