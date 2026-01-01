Сів за кермо без прав: волинянину «світить» кримінал

Сів за кермо без прав: волинянину «світить» кримінал
На Волині поліцейські затримали водія, якого суд позбавив права керування транспортними засобами на рік.

Про це пише Волинь-нова.

Близько 18.00 години, патрулюючи ввіреною територією, працівники відділення №2 (м. Горохів) Луцького управління поліції ГУНП України у Волинській області, правоохоронці зупинили легковик.

Як зʼясувалося, 28-річний житель Марʼянівської територіальної громади Луцького району сів за кермо, будучи позбавленим права керування транспортними засобами терміном на один рік, згідно з ухвалою Горохівського суду.

Поліцейські вирішують питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 382 КК України.

Теги: поліція, Волинь
