Хвилина мовчання: у Луцьку патрульні о 09:00 зупиняють рух транспорту





Про це Анастасія Кідрук.



Рівно о 09:00 патрульні тимчасово перекривають рух транспорту відповідно до рішення Луцької міської ради, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Указом Президента України від 10 березня 2022 року № 143/2022.



Якщо екіпаж поліцейських не залучений до виконання інших завдань чи реагування на виклики, інспектори прямують до перехресть або ділянок вулиць з інтенсивним рухом, щоб містяни могли вшанувати полеглих захисників.



Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон, яким на державному рівні закріпила щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання для вшанування громадян, загиблих унаслідок збройної агресії Росії.



Відтепер загальнонаціональну хвилину мовчання офіційно оголошуватимуть по всій країні.



Про початок і завершення хвилини мовчання інформуватимуть органи влади та місцевого самоврядування.

