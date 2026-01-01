Напередодні Дня Валентина волинський поліцейський заручився з коханою
Сьогодні, 09:36
Напередодні дня закоханих волинський поліцейський Дмитро Лішуга заручився зі своєю коханою Іриною.
Поліцейський роти конвойної служби, сержант поліції, 27-річний Дмитро Лішуга служить в ГУНП у Волинській області з 2023 року, повідомляє Відділ комунікації поліції Волинської області.
Свою майбутню дружину, 20-річну Ірину, знає давно. Молоді люди обоє родом з одного села на Ковельщині, нині мешкають у Луцьку.
Дмитро розповідає, що коли служив в армії, частенько навідувався до її страших братів, хлопці товаришували.
“Одного разу Іра запросила мене на день народження, 18 років. Це було жартома, але я прийшов. І відтоді ми почали зустрічатись”, - з усмішкою розповідає поліцейський.
Ірина дуже чуйна і турботлива, завжди хвилюється за нареченого. Адже рота конвойної служби - це небезпечно, тут доводиться мати справу з засудженими, заарештованими тощо. Переживає і коли Дмитро заступає на охорону публічної безпеки.
У 2024 році поліцейський долучився до лав стрілецького батальйону, де прослужив близько 15 місяців, був бойовим медиком взводу. Медичні знання здобув ще в армії, згодом в академії патрульної поліції під час первинної підготовки, а також в Києві на міжнародних навчаннях.
Пригадуючи участь у бойових діях, Дмитро розповідає, що воювали всі на рівні. Нерідко потрапляли під обстріли, непросто було заходити на позиції і виходити звідти, отримував контузії. Коли повернувся зі Сходу і проходив лікування, тоді ж, в серпні 2025 року, і зробив пропозицію Ірині. Вона погодилась.
Нині, поки перебуває у відпустці, вирішили заручитись, напередодні дня закоханих, що відзначається 14 лютого.
Головна мрія молодят - мир на рідній землі.
