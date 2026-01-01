Напередодні Дня Валентина волинський поліцейський заручився з коханою

Напередодні Дня Валентина волинський поліцейський заручився з коханою
Напередодні дня закоханих волинський поліцейський Дмитро Лішуга заручився зі своєю коханою Іриною.

Поліцейський роти конвойної служби, сержант поліції, 27-річний Дмитро Лішуга служить в ГУНП у Волинській області з 2023 року, повідомляє Відділ комунікації поліції Волинської області.

Свою майбутню дружину, 20-річну Ірину, знає давно. Молоді люди обоє родом з одного села на Ковельщині, нині мешкають у Луцьку.

Дмитро розповідає, що коли служив в армії, частенько навідувався до її страших братів, хлопці товаришували.

“Одного разу Іра запросила мене на день народження, 18 років. Це було жартома, але я прийшов. І відтоді ми почали зустрічатись”, - з усмішкою розповідає поліцейський.

Ірина дуже чуйна і турботлива, завжди хвилюється за нареченого. Адже рота конвойної служби - це небезпечно, тут доводиться мати справу з засудженими, заарештованими тощо. Переживає і коли Дмитро заступає на охорону публічної безпеки.

Напередодні Дня Валентина волинський поліцейський заручився з коханою


У 2024 році поліцейський долучився до лав стрілецького батальйону, де прослужив близько 15 місяців, був бойовим медиком взводу. Медичні знання здобув ще в армії, згодом в академії патрульної поліції під час первинної підготовки, а також в Києві на міжнародних навчаннях.

Напередодні Дня Валентина волинський поліцейський заручився з коханою


Пригадуючи участь у бойових діях, Дмитро розповідає, що воювали всі на рівні. Нерідко потрапляли під обстріли, непросто було заходити на позиції і виходити звідти, отримував контузії. Коли повернувся зі Сходу і проходив лікування, тоді ж, в серпні 2025 року, і зробив пропозицію Ірині. Вона погодилась.

Напередодні Дня Валентина волинський поліцейський заручився з коханою
Напередодні Дня Валентина волинський поліцейський заручився з коханою


Нині, поки перебуває у відпустці, вирішили заручитись, напередодні дня закоханих, що відзначається 14 лютого.

Напередодні Дня Валентина волинський поліцейський заручився з коханою
Напередодні Дня Валентина волинський поліцейський заручився з коханою
Напередодні Дня Валентина волинський поліцейський заручився з коханою


Головна мрія молодят - мир на рідній землі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: поліція, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сів за кермо без прав: волинянину «світить» кримінал
Сьогодні, 10:05
Хвилина мовчання: у Луцьку патрульні о 09:00 зупиняють рух транспорту
Сьогодні, 09:42
Напередодні Дня Валентина волинський поліцейський заручився з коханою
Сьогодні, 09:36
Зеленський заявив, що краще відмовиться від будь-якої угоди з рф, ніж змусить Україну прийняти погану
Сьогодні, 09:12
Загиблий і 2 поранених: у Києві під час пиятики чоловік підірвав гранату
Сьогодні, 09:09
Медіа
відео
1/8